Death Stranding | un misterioso messaggio di Hideo Kojima potrebbe suggerire un lancio nel

Death Stranding : un misterioso account Twitter al centro delle speculazioni dei fan : A due anni dal suo annuncio, Death Stranding continua a essere un progetto dai contorni assolutamente sfocati e anche oggi non possiamo essere certi di che tipo di videogioco sarà, se single player o orientato del tutto al multigiocatore.Forse alla disperata ricerca di qualche indizio sulla finestra di lancio del gioco o sugli elementi che lo compongono, la community di appassionati di Death Stranding si sta scervellando in questi giorni nel ...

Nuovo misterioso enigma per Death Stranding fa impazzire i fan : Death Stranding fa ancora parlare di sé. Durante la notte moltissimi fan in attesa del Nuovo gioco di Hideo Kojima sono stati impegnati a risolvere quello che sembra un enigma collegato al titolo: tutto è avvenuto su Twitter. Le informazioni sul gioco sono purtroppo ancora spezzettate, come da tradizione Kojima. La scorsa notte l’account Twitter Archillect ha cominciato a pubblicare delle gif su Death Stranding: una serie di queste ...

Death Stranding : le prime impressioni dei doppiatori giapponesi sono entusiaste : Come riportato da Dualshockers, Hideo Kojima ha pubblicato su Twitter alcune foto che lo ritraggono in compagnia di parte del cast giapponese che doppierà i personaggi di Death Stranding, l'attesissimo titolo in sviluppo presso la neonata Kojima Productions su cui l'alone di mistero generale, relativamente a trama e gameplay, è ancora ben lontano dall'essere dipanato.Una delle foto allegata al tweet di Kojima, in cui ha rivelato di avere la ...

Ancora retroscena di Death Stranding : il director di God of War ha visto il gameplay : Death Stranding di Hideo Kojima è avvolto nel mistero, ma questa volta apprendiamo che una persona, non uno chiunque ovviamente, ha avuto modo di vedere il gameplay in azione. Il fortunato è Cory Barlog, il director di God Of War. A tre anni esatti di distanza dalla fondazione di Kojima Productions, la società ha pubblicato un post celebrativo per fare chiarezza sulla sua decisione di diventare indipendente nonostante corresse molti ...

Il director di God of War ha visto il gameplay di Death Stranding : Ogni giorno facciamo qualche piccolo passo avanti verso il misterioso Death Stranding di Hideo Kojima, ricevendo dettagli qua e là. Il gameplay vero e proprio ancora non abbiamo avuto occasione di ammirarlo, ma a quanto pare Cory Barlog sì.Come ci ricorda Dualshockers, Kojima Productions ha compiuto ufficialmente 3 anni, dato che lo studio (fuori Konami) è nato il 16 dicembre 2015. Per celebrare l'occasione, Kojima-san ha scritto un breve post ...

Nuovi retroscena per Death Stranding sul rapporto tra Kojima e Norman Reedus : Death Stranding è il nuovo misterioso progetto di Hideo Kojima. Per il momento si sa che i dipendenti di Kojima Productions sono sbalorditi dal gioco, ma nel frattempo sono stati svelati i primi retroscena dal cast. Tra coloro che hanno aderito con grande entusiasmo alla produzione di Death Stranding c’è anche l'attore Norman Reedus, che vede questo gioco come il futuro dell'industria videoludica. Di recente proprio in riferimento a Reedus, ...

Norman Reedus parla di Death Stranding : "E' incredibile - il futuro" : Aki Saito, head of marketing and communications presso Kojima Productions, ha condiviso un interessante tweet nel quale possiamo vedere una breve intervista alla star di The Walking Dead Norman Reedus.Come riporta Hardcoregamer, Reedus, il quale è molto vicino a Kojima (è stato anche uno dei protagonisti dell'ormai cancellato Silent Hills ed è anche presente nella copertina di Death Stranding) ha descritto il gioco con una serie di aggettivi ...

Death Stranding : spunta l'ennesimo indizio sul coinvolgimento di Stefanie Joosten : Fin dall'annuncio di Death Stranding, il toto-cast è stato uno dei passatempi preferiti dai fan per ingannare l'attesa dell'uscita del gioco, e uno dei nomi che più spesso è spuntato in rete è quello di Stefanie Joosten, attrice che ha prestato il volto alla Quiet di Metal Gear Solid V e che in più di un'occasione è stato accostato al progetto.Un altro indizio della sua partecipazione arriva oggi da una foto pubblica su Instagram da Tommie Earl ...

Death Stranding è un'esperienza online? Un tweet dello scrittore Paul Wilson insieme a Kojima tenderebbe a confermarlo : Annunciato all'E3 del 2016 tra le grida di giubilo degli utenti PlayStation, Death Stranding negli anni si è mostrato attraverso un numero sempre maggiore di trailer che però non hanno saputo svelare molto della nuova creatura di Hideo Kojima. Quel che era certo, almeno fino ad oggi, è che Death Stranding sarebbe stata un'esperienza prettamente single player, un po' come da tradizione Kojima ma soprattutto come da tradizione per le grandi ...

Un grosso interrogativo sull’uscita Death Stranding - perché non ha ancora una data? : La finestra di rilascio di Death Stranding è da sempre un mistero, poiché molti credono che il titolo di Hideo Kojima non vedrà la luce fino al lancio della console di prossima generazione di Sony. Poi, c'è Norman Reedus che "pensa" che Death Stranding uscirà "all'inizio del prossimo anno". Reedus stava discutendo di Death Stranding sul podcast di Dan Fogler, quando è stato interrogato sul lancio. "Penso che uscirà all'inizio del prossimo ...

The Game Awards 2018 : Kojima Productions si scusa per l'assenza di Death Stranding : Dopotutto Hideo Kojima ci aveva avvisati, ma come si suol dire la speranza è l'ultima a morire e ci abbiamo sperato tutti ugualmente, per quanto inutilmente.Kojima Productions non è apparsa ai The Game Awards 2018, e lo studio ha comunque voluto scusarsi per le eventuali speranze disattese dei fan:"Complimenti a tutti quelli che sono stati ai The Game Awards 2018! Purtroppo quest'anno Kojima Productions e Death Stranding non sono riusciti a ...

"Penso che Death Stranding uscirà a inizio 2019" : In attesa che Hideo Kojima riveli ufficialmente una finestra di lancio o ci mostri in dettaglio il gameplay di Death Stranding, alcune informazioni decisamente molto interessanti potrebbero arrivarci da Norman Reedus, attore che interpreta il protagonista del titolo annunciato in esclusiva per PS4.Come segnalato su Reddit, Reedus ha parlato del titolo all'interno di una recente puntata del podcast di Dan Fogler e qui di seguito potete dare ...

Hideo Kojima e Death Stranding salteranno i The Game Awards 2018? : Quando ci si trova alle prese con il buon Hideo Kojima bisogna sempre valutare attentamente le dichiarazioni, i tweet e le parole utilizzate o non utilizzate. Che si ami o meno il lavoro del papà di Metal Gear non si può negare la sua notevolissima abilità comunicativa e la capacità di alimentare un hype davvero considerevole.La sua presenza ai The Game Awards 2018 che si terranno alle 2:30 (ore italiane) della giornata di domani, 7 dicembre, ...

Death Stranding : arriva il merchandising ufficiale del gioco : L'attesa per il misterioso titolo di Hideo Kojima continua, e mentre Death Stranding fa parla re di sé tra immagini di gioco rivelate e trailer, di fatto non sappiamo ancora molto sul titolo di Kojima Productions se non che sarà un'esclusiva PS4 e uscirà nel 2019.Mentre attendiamo i The Game Awards 2018 per avere ulteriori anticipazioni su quello che il gioco avrà da offrirci, dovete sapere che l'account Twitter ufficiale di Kojima Productions ...