Milan | dal 2013 Higuain segna il doppio di Morata

Milan-Fiorentina - dalle 15.00 La Diretta Gattuso in piena emergenza - ma Montolivo va ancora in panchina : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...

Milan-Fiorentina - dalle 15.00 La Diretta Gattuso in piena emergenza : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...

Dal Milan alla Superbike. E ora Claudio Scribano è pure docente a UniReggio : Fisioterapista, osteopata e posturologo, nato a Ragusa, da diversi anni lavora in giro per il mondo, per seguire il pilota di SuperBike Jorge Lorenzo. E adesso ha ricevuto un altro importante compito,...

A Milano nasce hub intermodale Lorenteggio Ronchetto : Individuare un progetto innovativo, ambientale e dalla forte identità architettonica in grado di collegare Lorenteggio e Ronchetto sul Naviglio, massimizzando

La lampada di Aladino Piccolo Teatro Studio Melato dal 27 dicembre al 6 gennaio - Milano Post : ... i quadri dello spettacolo sono tredici più il prologo e corrispondono ad altrettante scene, in parte realizzate ex novo e in parte provenienti da vecchi spettacoli; duecento costumi sono stati ...

Calciomercato Milan - per Muriel nuove conferme dalla Spagna : Calciomercato Milan – dalla Spagna giungono nuove conferme sul fatto che la dirigenza del Milan negli scorsi giorni ha contattato il Siviglia per effettuare un sondaggio sul possibile ritorno in Serie A di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, che nei precedenti anni aveva giocato molto con la maglia della squadra andalusa, con l’approdo in panchina di […] L'articolo Calciomercato Milan, per Muriel nuove conferme dalla ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano nella tana del Panathinaikos - serve una vittoria per uscire dalla crisi : Doppio impegno in questa settimana per l’Olimpia Milano. La formazione guidata da Simone Pianigiani torna in campo domani, venerdì 21 dicembre, per la quattordicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Trasferta decisamente complicata per Mike James e compagni sul campo del Panathinaikos Atene, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto, visto che entrambe le formazioni sono in piena lotta per un ...

Dall'8 al 19 gennaio - a Milano - una rassegna dei film con le più celebre interpretazioni di Charles Laughton : Quando il presidente degli Stati Uniti sceglie un Segretario di Stato impopolare, si scatena nel Senato un'accesa lotta politica senza esclusione di colpi. Manovre di corridoio, complotti, ricatti e ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : prosegue la crisi di Milano. Olimpia sconfitta al Forum in volata dal Bayern Monaco : prosegue la crisi dell’Olimpia Milano. Quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Armani Exchange e questa volta il ko arriva in casa contro il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 80-78 al termine di una partita incredibile e che si è decisa solamente negli ultimi secondi, con l’Olimpia che ha sempre con Mike James prima il pallone della vittoria e poi anche quello del pareggio. Proprio l’americano è il miglior ...

Lucas Paquetà - dal rubronegro di Rio al rossonero di Milano : Lucas Paquetà è un ragazzo di 21 anni, nato a Rio de Janeiro, nei cui piedi probabilmente vertono le speranze del popolo milanista di rinverdire i fasti di un decennio fa.Da qualche anno ormai il club non riesce più ad essere altamente competitivo in Italia ma soprattutto in Europa, dove nell’era di Berlusconi, conquistò ben 5 coppe dei campioni.Forse per questo intravedono in Lucas Tolentino Coelho de Lima il giocatore che potrebbe ...

Milano - code già dalla notte davanti al negozio Nike. In fila al freddo per il nuovo modello di scarpe (da 170 euro) : Una folla di ragazzi ha dormito tutta la notte davanti al negozio Nike di via Statuto 18 a Milano, in attesa dell’apertura delle vendite delle Off-White x Nike Air Force 1 “Black” & “Volt”, le tanto attese scarpe colorways (al prezzo di 170 euro). Armati di coperte e plaid pesanti, bardati con guanti, sciarpe e cappelli hanno così affrontato la notte per riuscire a comprare il tanto desiderato modello Courtesy ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo fuori controllo a Milano : «Urla e lancia oggetti dal balcone» - le telefonate al 112 : «Urlava e lanciava oggetti dal balcone»: Gustavo Rodriguez, il padre di Belen Rodriguez e di Cecilia, due giorni fa avrebbe seminato il panico in pieno centro a Milano, nel...

Il Milan non sfonda a Bologna : finisce 0-0 al Dall'Ara : Vincono noia e sbadigli al Dall'Ara di Bologna per la sfida tra la squadra di Filippo Inzaghi e il Milan di Gennaro Gattuso. Il risultato finale di 0-0 è il degno specchio di una partita molto tattica ...

Il Milan fermato a Bologna I rossoneri scivolano a cinque punti dall'Inter - Classifica : Poco gioco e poco entusiasmo al Dall’Ara. I rossoneri restano in dieci nell’ultimo quarto d’ora per l’espulsione di Bakayoko