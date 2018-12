Crollo Ponte Genova | Salini Impregilo e Fincantieri incaricate della ricostruzione con la

Giuseppe Mancini - coordinatore dei periti di Aspi : "Il cedimento degli stralli non è la causa del Crollo del Ponte Morandi" : "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

Crollo Ponte Morandi - medaglia d’oro ai Vigili del Fuoco : “Esempio di coraggio e amore per il prossimo” : La Presidenza della Repubblica ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "per l'intervento a seguito del tragico Crollo del Ponte Morandi a Genova".Continua a leggere

Ponte Morandi : capo periti Aspi - Crollo non per cedimento degli stralli : Il cedimento degli stralli non è stata la causa del crollo del Ponte Morandi e lo confermerebbero anche le prime evidenze delle analisi del laboratori di Zurigo sui reperti. A dichiararlo è Giuseppe Mancini, coordinatore dei periti di Autostrade per l’Italia e professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso il Politecnico di Torino, in relazione alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

Ponte di Genova - tocca a Salini Impregilo Salta cordata con Cimolai |Il Crollo in 3D : Oggi il nome del costruttore. Cambia il progetto di Piano. Verrà ridotto il numero dei piloni previsti. Tempi certi per una consegna della nuova opera entro il Natale del 2019. Bucci avrebbe chiesto a Cimolai di non fare ricorso. «Ci penseremo» è stata la risposta

Genova - Crollo Ponte Morandi : “Il viadotto smontato tra 10 giorni” : “Qualcuno ha detto che era una falsa inaugurazione, invece abbiamo fatto quello che dovevamo fare, aspettiamo la formalizzazione dell’inaugurazione e già nelle prossime ore inizieranno i lavori“: lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci in riferimento alla decisione della procura, che ha firmato l’autorizzazione a procedere con i cantieri sui monconi. “Dieci giorni, ...

Crollo Ponte di Genova : cavi corrosi e guaine protettive mancanti. Dalla Svizzera le prime analisi sui detriti : cavi corrosi, guaine protettive interamente mancanti in parecchi punti. Molti media svizzeri ritornano oggi sulla questione del Crollo del ponte Morandi a Genova nell’agosto scorso, delineando un quadro pesante per quel che riguarda gli esiti delle analisi degli esperti del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa), che ha sede a Dübendorf, nei pressi di Zurigo...

Crollo Ponte Genova - Bucci : “Avremo il nuovo a Natale 2019” : “Avremo il nuovo Ponte a Natale del 2019”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Morandi, Marco Bucci, inaugurando il cantiere per la demolizione di cio’ che resta dell’infrastruttura. “Appena avremo l’ok dalla procura vedrete anche lo smontaggio”. Lunedì ci sarà un’udienza con i tecnici della procura e i periti di parte che potrebbe sbloccare la ...

Genova - la commemorazione per i 4 mesi del Crollo del Ponte Morandi : 43 tocchi della campana tibetana e 43 rose bianche per ricordare le 43 vittime del crollo del Viadotto sul Polcevera. La commemorazione oggi nel quartiere di Certosa -

Ponte Morandi - a quattro mesi dal Crollo Autostrade ricorrerà contro il Dl Genova : La decisione dovrebbe essere presa in giornata nel Cda, ma «non si vuole in alcun modo bloccare la ricostruzione».

Ponte Morandi - a quattro mesi dal Crollo : La decisione dovrebbe essere presa in giornata nel Cda, ma «non si vuole in alcun modo bloccare la ricostruzione»

Ponte Morandi / Il consulente di Autostrade : non è stato il cedimento degli stralli a provocare il Crollo : Continuano le perquisizioni della Finanza. Ieri, gli uomini agli ordini dei colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco hanno fatto visita alle abitazioni romane di Fulvio Di Taddeo e Emanuele De Angelis, entrambi indagati per il crollo del 14 agosto. Tutti e due, nei rispettivi interrogatori, finora, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere (ndr). Di Taddeo è responsabile del controllo viadotti di Autostrade per l’Italia, “di fatto il ...

Mazzucco - petizione alla Procura di Genova : fateci vedere il video integrale del Crollo del Ponte Morandi - : ... , in Atlantia è rappresentato un grande gruppo del massimo potere finanziario, con società britanniche, francesi e soprattutto statunitensi, incluso il maggior fondo d'investimento al mondo, ...

Aziende in “zona rossa” - via alle cessioni dopo il Crollo del ponte Morandi : Capannoni acquisiti dallo Stato a 1.300 euro a metro quadro. E per le case degli sfollati, lo sportello prolunga l’apertura

Ponte Morandi : una petizione per vedere il video del Crollo : Tutto sembra pronto per la demolizione, con un team di società tutte genovesi con capofila Carena, ma le esigenze giudiziarie dell’inchiesta rischiano di rimandare tutto al 2019. La demolizione a blocchi La Procura, infatti, scrive Il Secolo XIX, si starebbe orientando per una soluzione che preveda una demolizione ‘a blocchi’, ovvero il benestare graduale alla demolizione delle aree che non sono considerate di interesse investigativo. I periti ...