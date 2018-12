Mondo Marcio | a RADIO ITALIA RAP uno spoiler su album e tour

Tragedia Ancona - l'appello di Mondo Marcio ai colleghi rapper : 'Fatevi intervistare' : Ieri pomeriggio Mondo Marcio é stato contattato dal Tgcom24 per fornire un parere tecnico – in quanto rapper che da circa 15 anni gira i palchi di tutta Italia – sulla Tragedia di Corinaldo. L'artista durante la breve intervista é venuto a sapere che la maggior parte dei suoi colleghi, a quanto sembra, sta rifiutando gli inviti per parlare della questione in televisione. Le parole di Mondo Marcio Mondo Marcio ha quindi colto la palla al balzo ...

Mondo Marcio a Tgcom24 : 'Sono addolorato - tragedie simili non dovrebbero mai succedere' : "E' una tragedia. Per quanto riguarda la mia esperienza, dove per fortuna non è mai successo nulla di simile, posso dire che capita spesso che non ci siano le condizioni ottimali per uno spettacolo, ...

Mondo Marcio a Tgcom24 : "Sono vicino alle famiglie delle vittime" : Il rapper è intervenuto sulla vicenda di Corinaldo dove nel locale Lanterna Azzurra sei persone hanno perso la vita nel fuggi fuggi causato da uno spray urticante

Accadde nel rock - oggi 1 dicembre : Sex Pistols - Doors - Linkin Park - Mondo Marcio - Bette Midler - Jaco Pastorius - Mos Def - Stephane Grappelli - Gilbert O'Sullivan - Janelle Monae - 1 / 11 - : 01 dic 2018 - 1976: Gli sconosciuti Sex Pistols appaiono a un talk-show condotto dal presentatore Bill Grundy: ingaggiano con lui una rissa verbale, con uso di espressioni esplicite, e in un attimo ...

In Cittadella arriva il rapper Mondo Marcio : Sabato 1° novembre, nell'ambito del progetto Bòcciati, la Cittadella dei giovani di Aosta ospiterà il rapper Mondo Marcio. Prima di lui, sul palco, a partire dalle 21, la band torinese The Black City - con il loro mix di blues, soul e funk - ed il rap suonato dei valdostani Sago e i suoi Princìpi. L'intera ...

Mondo Marcio è tornato : è uscita la nuova canzone “DDR (Dio Del Rap)” : Ascoltala qui! The post Mondo Marcio è tornato: è uscita la nuova canzone “DDR (Dio Del Rap)” appeared first on News Mtv Italia.

Mondo Marcio : “Dio del Rap” è il nuovo singolo a due anni di distanza dall’ultimo album in studio : A due anni di distanza dall’ultimo album in studio, domani, venerdì 16 novembre, esce “DDR (Dio Del Rap)”, il nuovo singolo di Mondo Marcio Il brano è stato anticipato da un breve video/documentario dal titolo “ORIGINI” che segna il ritorno del rapper: http://radi.al/Origini Inoltre, è possibile ascoltare su Spotify “Mondo Marcio – Greatest” (http://radi.al/MondoMarcioGreatest), la playlist creata dall’artista per celebrare e condividere ...