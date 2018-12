Jovanotti - la figlia Teresa compie 20 anni : la dedica di papà Lorenzo : 'E' per te il 13 dicembre'. Jovanotti le regala un giorno dell'anno, oltre 'al profumo delle stelle, il miele e la farina, la notte di Natale'. Oggi, Teresa Cherubini compie 20 anni e il cantautore ...

Jovanotti e gli auguri alla figlia Teresa : «È per te il 13 dicembre» : «È per te il 13 dicembre, gli alberi verdi, tutta questa città, la pioggia – a volte – a giugno, ogni cosa ...

“Che tempo che fa” – Undicesima puntata del 9 dicembre 2018 – Jovanotti - Arbore tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Undicesima puntata del 9 dicembre 2018 – Jovanotti, Arbore tra gli ospiti. sembra essere il ...

Jovanotti/ "Chiaro di luna" e la dedica alla moglie Francesca : "Mi ha ispirato il testo" - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : JOVANOTTI ospite di Fabio Fazio: l'idea del nuovo tour sulle spiagge italiane e il libro 'Noi siamo immortali' raccontati a Che tempo che fa.

Sfera Ebbasta - 6 morti al concerto/ Video choc a Corinaldo. Da Jovanotti a Ramazzotti - cordoglio degli artisti - IlSussidiario.net : Sfera Ebbasta: 6 morti e 13 feriti gravi al concerto a Corinaldo. Spray al peperoncino poi il caos: Salvini, 'più gente del consentito in discoteca'.

Corinaldo - il dolore di Jovanotti - Emma e gli altri vip sui : 'Non si può morire così a 15 anni' : Si susseguono uno dopo l'altro i tweet e i post dei vip che commentano quanto accaduto a Corinaldo, dove sei persone hanno perso la vita nella calca dopo il concerto di Sfera Ebbasta . 'Senza parole' ,...

Biglietti Jovanotti Jova Beach Party 2019 : date concerti - prezzi - info : Lorenzo Jovanotti Cherubini ha annunciato le date del suo Jova Beach Party 2019, una nuova formula di concerti nelle maggiori spiagge italiane la prossima estate. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Jova Beach Party 2019: i nuovi concerti di Jovanotti Più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival, molto più di un concerto. Il Jova Beach Party 2019 è una città temporanea, un villaggio sulla ...

Che tempo che fa - gli ospiti di domenica 9 dicembre : Renzo Arbore e Lorenzo Jovanotti Cherubini : Renzo Arbore , inventore di Quelli della notte, grande personaggio che ha ispirato la tv italiana e Fazio in particolare e LoRenzo Jovanotti Cherubini , che si concede sempre poco in televisione, sono ...

Jovanotti - tempo di Beach Party - 15 feste da dj sulle spiagge 'Porterò gli ospiti che mi piacciono' : Avete presente le gite al mare da ragazzi? Si va in spiaggia col cestino da picnic o la carne alla brace, ci si tuffa, si prende il sole, si chiacchiera, magari si pesca del pesce da fare alla brace ...

Jovanotti annuncia il 'Jova Beach Party' sulle spiagge italiane : si parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro : parte dalla luna per atterrare sulla spiaggia. Presentando la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, Jovanotti ha raccontato un episodio della sua ...

Ufficiale Jova Beach Party 2019 - il tour di Jovanotti nelle spiagge con WWF : info biglietti in prevendita : Il Jova Beach Party 2019 è finalmente Ufficiale. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Lorenzo Cherubini ha sciolto le riserve sui progetti futuri e ha confermato di aver organizzato un tour nelle spiagge per il prossimo anno, dopo il successo della tournée dedicato a Oh, vita! Si parte dal mese di luglio con un progetto monumentale di cui ha presentato il rendering, nel quale rimane fisso l'intento di lasciare la spiaggia più pulita del ...

Leo Gassmann a X Factor 2018 con Terra degli uomini di Jovanotti e rischia l’eliminazione (video) : Leo Gassmann a X Factor 2018 canta Terra degli uomini di Jovanotti nel corso del Live Show numero 6 in onda il 29 novembre. In diretta su Sky Uno, Leo Gassmann ha dato voce ad una nuova cover. La scelta per il ragazzo della categoria degli Under uomini è ricaduta su un brano di Jovanotti, Terra degli uomini, datato 2013 e contenuto nell'album Lorenzo negli stadi - Backup Tour 2013. Una bella prova anche questa settimana per Leo Gassmann che ...

X Factor 2018 Leo Gassmann canta La Terra Degli Uomini di Jovanotti VIDEO : La sesta puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 29 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. X Factor 2018 Leo Gassmann canta La Terra Degli Uomini di Jovanotti Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento ...