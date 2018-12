Fa sesso estremo con un’infermiera : medico condannato per Violenza sessuale : Un medico toscano è stato condannato per violenza sessuale dopo essere stato denunciato da un'infermiera che gli aveva proposto un incontro all'insegna del sesso estremo.Continua a leggere

L’amica geniale - la scena della Violenza sessuale censurata dalla Rai e trasmessa da HBO : L’amica geniale, la serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante è un successo clamoroso. Anche le puntate andate in onda martedì 11 dicembre sono state seguitissime. Nel sesto episodio della serie tv si è consumata per mano di Donato Sarratore la violenza su Lenù ma c’è qualcosa che il pubblico italiano non sa. Quella scena, infatti, è stata censurata. Cioè il pubblico italiano ha visto solo una parte. La scena della violenza è senza ombra di ...

Violenza sessuale - spaccio e ricatti - sgominata dai carabinieri Baby gang a Montesilvano : Pescara - L'operazione ‘Baby Drugstore’, dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, ha portato all'individuazione di una banda di minorenni dediti allo spaccio di droga, si tratta di 5 minorenni uno dei quali è stato posto ai domiciliari anche per aver minacciato e picchiato un coetaneo nel tentativo di costringerlo a ritrattare le dichiarazioni contro di lui ai carabinieri e di indurlo a rendere una falsa testimonianza. ...

Il finale de L’Amica Geniale in onda il 18 dicembre : Elena e Lila - dalla Violenza sessuale al matrimonio : Il finale de L'Amica Geniale è dietro l'angolo anche in Italia. Dopo l'ottimo successo che ieri sera ha riscontrato negli Usa su HBO, anche il pubblico di Rai1 si può mettere comodo per assistere al gran finale che regalerà ad una delle protagoniste un matrimonio o, almeno, si spera. Non mancheranno gli intoppi e nemmeno le violenze che le due giovani protagoniste dovranno subire. Se fino a questo momento non sono mancate le polemiche, ...

Paul Gascoigne accusato di Violenza sessuale si dichiara estraneo ai fatti : Paul Gascoigne si è dichiarato non colpevole di violenza sessuale nei confronti di una donna che lo ha accusato L’ex star del calcio inglese Paul Gascoigne si è dichiarato non colpevole di un’accusa di violenza sessuale. Il cinquantatreenne ex centrocampista di Newcastle, Tottenham, Lazio e Rangers è apparso oggi davanti alla Peterlee Magistrates’ Court. Gascoigne è stato accusato il mese scorso di una aggressione ...

Annullato l'arresto del bidello accusato di Violenza sessuale : Il 35enne avvicinava le sue vittime a eventi organizzati in centri commercial i e altri locali pubblici romagnoli, dove si tenevano manifestazioni e spettacoli con la presenza di noti dj, youtuber e ...

Violenza sessuale su minori - operaio arrestato nel reggino : Reggio Calabria - Credevano di chattare con un coetaneo, invece venivano ricattati per ottenere favori sessuali. Un 42enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con l'accusa di ...

Violenza sessuale nell'ospedale di Padre Pio : arrestato infermiere : Stando a quanto riportato dalla cronaca locale , l'uomo avrebbe abusato di una paziente durante un periodo di degenza. La vittima, una donna di mezza età sulla quale si stringe il massimo riserbo, ha ...

Violenza sessuale su una 16enne a Saronno - ecco chi è il giovane fermato : Violenza sessuale su una 16enne a Saronno Secondo quanto ricostruito il fatto sarebbe accaduto nella prima serata di domenica 23 settembre. Una ragazza di 16 anni era sul treno e stava facendo ritorno ...

Cristiano Ronaldo - il documento sulla Violenza sessuale che lo inguaia : la bomba di fango dalla Germania : Contro Cristiano Ronaldo arrivano nuove accuse sul presunto stupro dell'ex modella Kathryn Mayorga nel 2009. Il magazine tedesco Der Spiegel cita documenti degli avvocati del portoghese che lo ...

Violenza sessuale durante una partita di Gtav : giovane arrestato : Un giovane residente negli Stati Uniti è accusato di aver compiuto una Violenza ai danni di una minorenne, mentre era intento a giocare a Grand Theft Auto V . A raccontare questa storia, riportata su ...

La Bella Addormentata riscritta da Amnesty contro la Violenza sessuale : La Bella Addormentata sta dormendo su un letto di fiori, in mezzo al bosco, col viso illuminato dai raggi del sole, quando arriva il suo Principe Azzurro. Lui le si avvicina, la bacia e poi sposta la ...

'Sono stata vittima di Violenza sessuale - ecco la mia mostra contro gli abusi sulle donne' : È innegabile che il mondo ha fatto passi enormi sull'emancipazione femminile, ma ancora siamo lontani da quello che significa parità dei sessi, libertà della donna in società e in coppia. La mostra ...

Bologna - operatore socio-sanitario indagato per Violenza sessuale : “Abusi su un paziente” : Un operatore socio-sanitario dell'ospedale Maggiore di Bologna è indagato per violenza sessuale per una presunta molestia ai danni di un paziente che era andato al pronto soccorso con un problema a una costola. Portato a fare una radiografia, in un corridoio l'operatore avrebbe abusato dell'uomo.Continua a leggere