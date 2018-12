ChampionsLeague,Viktoria Plzen-Roma 2-1

: #ChampionsLeague, #UCL, #PlzenRoma. La #Roma cede anche al #ViktoriaPlzen ma è un k.o. che non fa male...… - Gazzetta_it : #ChampionsLeague, #UCL, #PlzenRoma. La #Roma cede anche al #ViktoriaPlzen ma è un k.o. che non fa male...… - MaSport10 : #ChampionsLeague, #ViktoriaPlzenRoma 2-1: terzo posto nel girone ed #EuropaLeague per i cechi… - MZoran83 : Continua il momento poco brillante della Roma che in un match dal risultato ininfluente per la squadra giallorossa,… -

Sconfitta indolore per lanell'ultima partita della fase a gironi di Champions. A, in Repubblica Ceca, i giallorossi cedono 2-1 al, che con questo successo si assicura il terzo posto nel girone e quindi la "retrocessione" in Europa League. Laera già seconda dietro il Real Madrid. Primo tempo avaro di emozioni. Tutti i gol nella ripresa. Vantaggiocon Kovarik che segna a porta vuota su assisti di Kopic (62').Paricon un sinistro di Under (68'). Cechi avanti con Chory di testa (72').(Di mercoledì 12 dicembre 2018)