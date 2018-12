Silver and shine | idee di look argento per le feste

dilei

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Personalmente, trovo che il metal nell’abbigliamento (inteso come metallizzato, ovviamente!) sia un colore che funziona sempre. E’ un “neutro”, nel senso che, indipendentemente dal fatto che sia oro,o oro rosa, sta bene più o meno con tutto. Durante leperò possiamo sbizzarrirci di più e indossarlo in versione total. Ecco qui per voi qualche idea per Natale o Capodanno a temaanddiper le: i pantaloni Fanno subito festa e, se in versione pantalone palazzo, danno subito unun po’ anni Settanta, che questo autunno inverno è super trendy. Come abbinarli? Se volete evitare di strafare, il mio consiglio è quello di spegnere ilcon il nero (lo sapete, con il nero non si sbaglia mai). Riprendete il tonocon i gioielli, ad esempio manchette, bangles oppure maxi ...