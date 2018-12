Basket | le migliori italiane della 9a giornata di Serie A1 Stefania Trimboli alla

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A : Christian Burns si regala una domenica da protagonista - conferme per Giampaolo Ricci e Pietro Aradori : Si è svolta nel fine settimana la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. L’Olimpia Milano si è confermata in testa alla classifica centrando la nona vittoria consecutiva nel derby lombardo contro Cantù, mentre Venezia è stata sconfitta da Varese, terza insieme a Cremona e Avellino, rallentando la propria corsa. Diversi giocatori italiani hanno fornito buone prestazioni, contribuendo in maniera decisiva nelle vittorie ...

Basket - le migliori italiane dell’8a giornata di Serie A1 : Ilaria Milazzo e Jasmine Keys decisive nelle vittorie di Torino e San Martino di Lupari : Si è conclusa con diversi risultati a sorpresa l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia si è confermata dominatrice di questo avvio di stagione superando agevolmente Lucca, mentre San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni hanno avuto la meglio su Schio e Napoli. Diverse le azzurre che si sono messe in mostra nella giornata di ieri, anche se nessuna è riuscita a ritagliarsi un ruolo da assoluta ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1 : Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti - conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti : Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di Basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa. Nel ...

Basket - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Aradori migliore e sconfitto - bene Portannese e Bolpin : Nell’ottava giornata di Serie A 2018-2019 i giocatori italiani oltre la doppia cifra di valutazione sono stati in buon numero, ma nessuno è stato protagonista assoluto delle proprie partite: semmai, si possono indicare almeno tre co-protagonisti. Il primo, e migliore, è Pietro Aradori, che però alla prestazione individuale non fa corrispondere la vittoria, a causa di una Pesaro capace di andare oltre i propri limiti: peraltro, anche coi 19 ...

Basket - Serie A 2018-2019 : i migliori italiani della 7a giornata. Luca Vitali top scorer azzurro - Aradori e Cavalieri uomini vittoria : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani nella settima giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Luca Vitali: miglior marcatore italiano della settimana giornata. Il play della Nazionale mette a referto 23 punti nella sconfitta della sua Brescia in quel di Brindisi. Unico a salvarsi in una giornata disastrosa sul piano offensivo per i lombardi ed inoltre ci aggiunge anche i soliti 6 assist, chiudendo una partita da 27 di ...

Basket femminile - le migliori italiane della 6a giornata di A1 : eterna Chicca Macchi - Laura Spreafico guida Broni al terzo posto : Si è giocata sabato 10 novembre la 6a giornata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Sono state numerose le giocatrici italiane, alcune molto giovani, capaci di mettersi in mostra e di far registrare ottime prestazioni. A prendersi il centro della scena però è stata senza alcun dubbio Laura Macchi, per tutti Chicca, che a 39 anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Da sottolineare anche la grande partita di Laura Spreafico, ...

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Giampaolo Ricci e Pietro Aradori trascinatori in una domenica molto tricolore : In attesa del posticipo di stasera tra Pesaro e Trieste, per le sorti dei giocatori italiani in Serie A la sesta giornata rappresenta un bel vedere, in considerazione dei responsi arrivati dai sette campi su cui si sono giocate le partite del weekend. I due protagonisti principali sono un uomo che ormai da anni è stabilmente nel giro della Nazionale e un altro che sta viaggiando a ritmi inaspettati, da MVP del campionato. Giampaolo Ricci è ...

Basket femminile - le migliori italiane della 5a giornata di Serie A1 : domenica da protagoniste per Marzia Tagliamento e Ilaria Panzera : Nella 5a giornata della Serie A1 femminile si sono messe in luce diverse giocatrici italiane. La migliore è stata senza dubbio Marzia Tagliamento, assoluta protagonista del successo della Dike Napoli su Torino, che è valso alla squadra partenopea il secondo posto in classifica. Ottima prestazione anche per la giovanissima Ilaria Panzera, decisiva nella vittoria di Sesto San Giovanni a spese di San Martino di Lupari. Marzia Tagliamento ha ...

Basket - i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Belle prestazioni per Tonut - Cinciarini - Aradori - Ruzzier e Cusin : La quinta giornata di Serie A 2018-2019 ha messo in evidenza un buon numero di giocatori italiani, soprattutto per quanto concerne coloro che sono ormai da tempo nel giro della Nazionale. La notizia importante è che, oltre ad aver assommato numeri importanti in termini di valutazione, questi giocatori hanno saputo porre una vera impronta sull’esito delle partite in cui sono stati impegnati. Partiamo da Stefano Tonut, che è stato il ...

Basket femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A1. Sara Bocchetti e Martina Bestagno al top della domenica : Nella terza giornata di Serie A1 femminile, delle italiane che si sono messe in evidenza, diverse sono quelle che già fanno parte del giro della Nazionale maggiore. A dividersi il posto più luminoso della ribalta sono, però, due giocatrici che con la Nazionale non hanno mai avuto l’occasione di giocare un grande torneo internazionale, ma sono sempre rimaste presenti per dare il loro contributo: Sara Bocchetti e Martina Bestagno. Partiamo ...

Basket - i migliori italiani della terza giornata di Serie A. Giancarlo Ferrero e Stefano Tonut sugli scudi - diversi i buoni segnali : La terza giornata di Serie A ha visto diverse buone prestazioni da parte dei giocatori di casa nostra: stranamente, però, non sono stati tanto i nomi più famosi a fare rumore, quanto quelli con un ruolo più da emergenti o da totem delle proprie squadre. Alla voce totem va cercato il nome di Giancarlo Ferrero, probabilmente l’uomo-copertina in chiave tricolore per questo turno. Il trentenne di Bra, cresciuto a Casale Monferrato e poi a ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le migliori italiane della 2a giornata. Olbis Futo Andrè e Caterina Dotto grandi protagoniste : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della seconda giornata della Serie A1 di Basket femminile. Un inizio di stagione che sta vedendo Schio e Napoli in testa alla classifica a punteggio pieno, anche se manca ancora la sfida tra Ragusa e Venezia, che potrebbe cambiare ancora gli equilibri in vetta alla classifica. Queste le migliori italiane della prima giornata Olbis Futo Andrè: Schio domina contro Vigarano (84-59) e ...

