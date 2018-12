Milan | Leonardo | “Ibra non arriverà Fabregas? Attenzione al FPF”

Leonardo : "Ibrahimovic non torna al Milan. Mercato? Due acquisti a gennaio" : "Ibrahimovic non tornerà al Milan. Sarebbe stata una bella storia, ma non accadrà. Resterà ai Los Angeles Galaxy. Ci avevamo pensato e anche lui ci pensava, ma alla fine non si farà". La confessione è ...

Milan - Leonardo allo scoperto sul mercato : l’annuncio su Ibrahimovic : Al termine della partita di campionato tra Milan e Torino, sono arrivate importanti dichiarazioni di mercato da parte di Leonardo ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo tanti infortuni in difesa. Abate è stata una sorpresa, sta facendo benissimo. E’ una nota positiva. La partita è stata difficile, combattuta. All’inizio abbiamo subito, ma abbiamo avuto anche diverse occasioni. Stiamo parlando di una squadra già qualificata ...

Calciomercato Milan - Leonardo svela le strategie di mercato rossonere : “niente Ibra - ecco chi cerchiamo” : Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo ha parlato delle prossime mosse della società in vista di gennaio Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo ha parlato delle mosse del club per quanto concerne la prossima sessione di mercato, quella di gennaio. Il dirigente, si è presentato ai microfoni di Skysport: “Dobbiamo dare un’occhiata al Fair play finanziario, è una questione delicata che è difficile anche da ...

Calciomercato Milan - Milinkovic-Savic : Leonardo potrebbe provarci a gennaio (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità sul mercato in queste ore. Leonardo e Paolo Maldini, infatti, hanno intenzione di costruire una squadra molto competitiva per il prossimo anno e vorrebbero sfruttare la finestra di Calciomercato invernale. Nella dirigenza rossonera, inoltre, si è appena insediato Gazidis, il nuovo amministratore delegato. Il Milan sta cercando un centrocampista di qualità per il 2019 e negli ultimi giorni ha messo nel ...

Paquetà : 'Se ho scelto il Milan è grazie a Leonardo' : Il Milan è pronto ad accogliere Lucas Paquetà , atteso a Milano per la sfida di domani con il Torino. Come ricorda la Gazzetta dello Sport , i rossoneri per averlo hanno anticipato PSG, Liverpool e Barcellona, con Leonardo che è stato fondamentale: 'Se ho scelto il Milan è tutto merito suo, mi ha convinto subito' le parole del ...

Il Milan sarà sempre più brasiliano : Leonardo avrebbe messo gli occhi su tre talenti : Il Milan è in piena corsa per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, infatti la posizione in cui si trovano i rossoneri in questo momento garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Proprio per questo motivo la proprietà rossonera ha acquisito le prestazioni di Ivan Gazidis, esperto dirigente ex Arsenal, il quale avrà il compito di mettere a bilancio la cifra per il prossimo mercato invernale. A tal proposito, Leonardo e Maldini ...

Milan - la risposta di Leonardo all'idea Balotelli : Mario Balotelli non è un'opportunità primaria per il Milan. Come conferma Sport Mediaset , infatti, Leonardo ha fatto sapere di preferire la rincorsa a Ibrahimovic fino alla fine piuttosto che virare su SuperMario .

Al via il concorso 'Milano da Vinci' : giovani e new media per raccontare l'eredità Milanese di Leonardo : ... come la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, la Biblioteca Ambrosiana, il Cenacolo, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e tante altre. Le idee progettuali potranno spaziare dall'...

Siete in grado di raccontare lo spirito innovatore di Leonardo da Vinci? Fondazione Accenture e Comune di Milano vi offrono 12.500 euro : ... come ad esempio: la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, la Biblioteca Ambrosiana, il Cenacolo, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e tante altre. Le idee progettuali potranno ...

Milan - si complica l’affare Paredes : il Psg rovina i piani di Leonardo : Brusca frenata nella trattativa per portare Leandro Paredes al Milan. Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, che potrebbe essere in uscita già nel mercato di gennaio, è un profilo che piace molto a Leonardo e Maldini; tuttavia, l’inserimento del Paris Saint-Germain ha complicato, e non poco, i piani del duo dirigenziale rossonero. Se prima l’accordo tra le parti sembrava essere ad un passo (restava da trovare solo la ...

Milan - Leonardo pensa al mercato : Vidal nel mirino - ma il Barca ora fa muro : Dopo i gravi infortuni di Biglia e Bonaventura, ora il Milan è costretto a correre ai ripari in vista della prossima sessione di mercato. L’infortunio di Bonaventura, che dovrà stare lontano dai campi per i prossimi 4-5 mesi, ha costretto la dirigenza rossonera ad una riflessione. Gattuso, ha bisogno di rinforzi, anche perché Bakayoko non […] L'articolo Milan, Leonardo pensa al mercato: Vidal nel mirino, ma il Barca ora fa muro ...

Milan - Paquetà pronto per la nuova sfida : "In Italia grazie a Leonardo" : Dopo le lacrime per l'addio al Flamengo, la trepidante attesa per l'imminente sbarco a Milano. Lucas Paquetà ha salutato i tifosi del "Mengao" con un commosso messaggio e la promessa di un ritorno in ...

Milan - dal mercato Leonardo vuole Fabregas e Christensen (RUMORS) : In casa Milan è già aria di calciomercato: dopo le recenti prestazioni influenzate dalle tante assenze per infortunio, Leonardo e l'intera dirigenza rossonera si stanno muovendo per mettere a segno alcuni colpi di mercato che potrebbero risollevare le sorti del Club di Via Aldo Rossi già dal mese di Gennaio. Al momento l'unico acquisto sicuro è quello di Paquetà, ma questo non è l'unico nome da accostare alla squadra rossonera, che come dicevamo ...