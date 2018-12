Catania | vescovo attacca Salvini | “Abbandonare i cani è reato | abbandonare migranti è

Peculato - Gip archivia inchiesta sull'arcivescovo di Catania : Il Gip di Catania , Santino Mirabella, accogliendo la richiesta della Procura, ha archivia to l' inchiesta per Peculato in cui erano indagati per Peculato l'arcivescovo Salvatore Gristina e monsignor ...

Catania - il gip archivia l’indagine sull’arcivescovo Salvatore Gristina : Il giudice per le indagini preliminari di Catania, Santino Mirabella, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l’inchiesta per peculato in cui erano indagati l’arcivescovo Salvatore Gristina e monsignor Alfio Santo Russo. I due erano indagati perché il primo è il presidente del consiglio d’amministrazione dell’Opera diocesana catanese per il culto e la religione (Odccr), mentre il secondo è presidente del cda ...