Juventus-Inter apre la 15^ giornata di Serie A | la partita in diretta tv su SkySport

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : da domani si pensa alla gara contro l'Inter : Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi una domenica di riposo. I bianconeri ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax e si stanno ricaricando in vista delle prossime importanti partite. Da domani, però, la Juventus tornerà in campo e inizierà a mettere nel mirino la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri avrà l'Intera settimana a disposizione per poter decidere chi ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Juventus-Inter - parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti : parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Inter: ecco tutte le informazioni. L'articolo Juventus-Inter, parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Napoli - Inter e Milan sul nuovo Koulibaly (rumors) : È sfida di mercato tra Juventus, Napoli, Inter e Milan per quel che viene definito dai principali osservatori di mercato "il nuovo Koulibaly", un diamante grezzo tatticamente e straripante sul piano atletico. Nato anche lui in Francia, come il franco-senegalese del Napoli, Todibo ha mostrato - sin dal suo esordio nella massima serie del campionato francese - qualità tecnico-tattiche individuali tali da attirare su di sé l'Interesse dei ...

Serie A - Juventus la squadra più amata dai tifosi. Inter la meno simpatica : Difficile stimare quanta passione coinvolge gli italiani in termini calcistici, obiettivo affrontato dallo studio "European Football Benchmark" effettuato da Statista . Sono stati Intervistati circa ...

Calcio - Serie A : la Juventus è la squadra più amata dagli italiani - l'Inter la più odiata : Si sa che in tutti gli sport ci sono squadre che hanno più seguito ed altre che ne hanno di meno, o addirittura sono proprio odiate. Soprattutto nel Calcio. Un recente studio realizzato da Statista, chiamato "European Football Benchmark", ha praticamente catalogato le squadre italiane in una speciale classifica, che indica il tasso di gradimento di un club da parte dei tifosi. Le sorprese non sono mancate, come ad esempio è risultato che la ...

Serie A - Roma-Inter a Rocchi. Per Fiorentina-Juventus c'è Orsato : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Champions League - Juventus e Roma già agli ottavi : oggi tocca a Napoli e Inter. L’Italia spera nell’en plein dopo 15 anni : Missione compiuta per Juventus e Roma, che accedono agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La squadra di Allegri batte all’Allianz Stadium il Valencia per 1-0 mentre la Roma cede all’Olimpico contro il Real Madrid per 2-0. A favore dei giallorossi decisiva la sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Stasera tocca a Inter e Napoli, con l’obiettivo di completare un quartetto di qualificate ...

Serie A : Juventus imprendibile - stecca il Napoli - l'Inter si avvicina ai partenopei : Ad un terzo esatto del campionato, si tirano le prime somme sulla Serie A 2018/2019. Un torneo che ci sta regalando delle grandi emozioni anche se, per quanto riguarda la vetta, sembra essere già indirizzato verso l'ottavo trionfo consecutivo della Juventus. Dietro, infatti, le inseguitrici faticano a reggere il passo della formazione di Allegri. Questa Juventus è imbattibile La Juventus ha vinto la dodicesima delle tredici partite disputate ...

Biglietti Juventus-Inter : come acquistare gli ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A : Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo. Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora ...

Orari Champions League - il calendario delle partite del 27-28 novembre. Come vedere in tv e streaming Juventus - Napoli - Roma ed Inter : Si ricomincia: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà domani, martedì 27, e mercoledì 28 novembre, quando andranno in scena le partite della quinta giornata. Domani alle ore 21.00 ad aprire le danze saranno la Juventus, impegnata in casa contro il Valencia, e la Roma, che ospiterà il Real Madrid. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro la Stella Rossa, e all’Inter, che farà ...

Inter - duello con la Juventus per Pogba : Marotta prepara l'offerta (RUMORS) : L'Inter sarà una delle protagoniste nelle prossime sessioni di calciomercato. Mentre a gennaio i nerazzurri cercheranno di muoversi con operazioni minori o, comunque, meno dispendiose a causa dei paletti imposti dal fair play finanziario, a luglio le cose cambieranno. Il club meneghino uscirà definitivamente dal settlement agreement e potrà muoversi con maggiore libertà. Chi guiderà il mercato nerazzurro, oltre al direttore sportivo, Piero ...

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

Tagliavento : 'Quel 'nel recupero vinciamo' di Inter-Juventus è ridicolo' : Poi, quello che non è successo in 30 anni è accaduto in 5 anni dove la tecnologia ha preso il sopravvento nel mondo del calcio. Gli arbitri sono tutti felici della tecnologia perché ora la ...