Cercatore di funghi vallecrosino trova un porcino da quasi 9 etti nella zona sopra

Morto Cercatore funghi che era disperso : secondo caso in Liguria : E’ stato trovato Morto l’uomo di 87 anni che era disperso da giovedi’ scorso nei boschi di San Cipriano nel Comune di Serra Ricco’ dove era andato a cercare funghi. L’uomo e’ stato ritrovato dai vigili del fuoco: era vicino a un’abitazione vicino al luogo della scomparsa. Poco distante dal cadavere sono stati trovati il suo bastone e il cestino. L’anziano avrebbe avuto un malore e dopo avrebbe ...

Torino : ritrovato Cercatore di funghi disperso nei boschi di Cumiana : I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno ritrovato vivo ieri sera un cercatore di funghi disperso nei boschi del Comune di Cumiana (Torino): l’81enne si era smarrito nel pomeriggio mentre si trovava con il fratello. Il ritrovamento è avvenuto poso dopo le 21, nei pressi della borgata Bastianoni. L’uomo era stato colto dal buio e mentre cercava di ritornare alla strada era caduto in un torrente. E’ stato ...

Sardegna : ritrovato Cercatore di funghi disperso a Domus de Maria : E’ stato trovato il cercatore di funghi disperso in Sardegna. Ha girovagato per due giorni e due notti nei boschi di Is Cannoneris a Domus de Maria, allontanandosi anche di chilometri dal luogo in cui si era smarrito, stamani ha incontrato casualmente un suo ‘collega’ e grazie a lui è riuscito a mettersi in contatto con i soccorritori che da 48 ore lo stavano cercando. Disavventura a lieto fine per Paolo Santoni, l’uomo ...

Morto il Cercatore di funghi disperso : nessuna notizia dell’altro : E’ stato trovato Morto il cercatore di funghi disperso da ieri nei boschi di Cairo Montenotte (Savona). Il cadavere è stato scoperto dai soccorritori in località Montenotte Inferiore, vicino al parco dell’ Adelasia. La vittima è Giuseppe Riulfi, 78 anni, viveva a Piana Crixia (Savona). Per il medico legale la morte è dovuta a cause naturali, un infarto, magari causato dalla paura di essersi perso e da ipotermia. Riulfi ieri alle ...

Ritrovato senza vita il Cercatore di funghi disperso a Cairo : Poco prima delle 11 di oggi è stato Ritrovato il corpo senza vita del fungaiolo di 78 anni disperso ormai da quasi 24 ore. Il ritrovamento è avvenuto in località Montenotte inferiore, poco lontano dal ...

Calabria : trovato morto Cercatore di funghi 77enne : E’ stato ritrovato questa mattina il corpo del pensionato 77enne, nei boschi di San Giovanni in Fiore, nella Sila cosentina: l’uomo sarebbe morto per un malore. L’anziano, residente a Casabona, nel Crotonese, si era recato nel Cosentino in cerca di funghi ma non aveva fatto ritorno a casa. Sono stati i familiari, allarmati dalla sua assenza, a denunciarne la scomparsa. Le ricerche sono scattate immediatamente e poco dopo ...

Viterbo : in salvo anziano Cercatore di funghi : Tratto in salvo dai Carabinieri un uomo che era andato a funghi in un bosco nel Viterbese e non era rientrato a casa: ieri sera i carabinieri della stazione di Ischia di Castro, sono stati allertati dalla centrale operativa della compagnia di Tuscania, poiché erano appena stati informati dai familiari, che il 75enne era andato a funghi dalla mattina e non aveva più dato notizie. Sul posto le pattuglie dell’arma, la protezione civile e la ...

Calabria : Cercatore di funghi si perde - proseguono le ricerche : proseguono le ricerche di Francesco Rosarno, il cercatore di funghi 60enne disperso da domenica tra i boschi tra Reggino e Vibonese: impegnati numerosi uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, presenti con unità cinofile e un cane molecolare, volontari di Protezione Civile di Caulonia, i cacciatori di Calabria, vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L'articolo Calabria: cercatore di funghi si ...

Cercatore di funghi scivola in Val Cannobina

Domodossola - muore di infarto Cercatore di funghi in valle Cannobina : Un ossolano di 68 anni ha perso la vita sulle montagne della valle Bognanco. L'uomo, che stava cercando funghi sopra l'alpe Marzano, è stato colto da un infarto: è deceduto all'istante. Il corpo è ...

Incidenti in Montagna - Treviso : trovato senza vita Cercatore di funghi : Ritrovato senza vita il 72enne scomparso lunedì scorso mentre andava in cerca di funghi con due amici sopra il San Boldo, non distante da Malga Campo: si ipotizza che l’uomo sia scivolato dal pendio cadendo da un salto di una cinquantina di metri. Si sta provvedendo al recupero della salma. Sul posto Soccorso alpino di Prealpi Trevigiane, Belluno e Feltre, del Sagf di Auronzo e Cortina, Vigili del fuoco di Belluno e Treviso. L'articolo ...

Treviso, 3 ott. (AdnKronos) - È stato purtroppo ritrovato senza vita Roberto Migotto, 72 anni, di Oderzo (Tv), scomparso lunedì scorso mentre andava in cerca di funghi con due amici sopra il San Boldo, non distante da Malga Campo.

Val Vigezzo : disperso Cercatore di funghi - proseguono le ricerche anche col maltempo : proseguono le ricerche del cercatore di funghi disperso da quattro giorni sulle montagne della Val Vigezzo: impegnati 151 volontari, 4 unità cinofile e 2 elicotteri. Ancora nessuna traccia del 78enne di Rho (Milano): le speranze di trovarlo vivo si affievoliscono, anche a causa delle avverse condizioni meteo, caratterizzate da calo termico e neve a 2mila metri sulle montagne. L'articolo Val Vigezzo: disperso cercatore di funghi, proseguono le ...

Morto Cercatore di funghi dopo un volo di 100 metri