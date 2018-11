La Stazione Spaziale Internazionale compie 20 anni | il contributo di Thales Alenia Space

Auguri alla Stazione Spaziale internazionale - che compie 20 anni : (foto: Nasa/Roscosmos) 20 novembre 1998, esattamente 20 anni fa è stato lanciato nello Spazio il primo pezzo della Stazione spaziale internazionale (Iss) che oggi compie 20 anni. Zarya, il nome di questo modulo spedito dalla russa Roscosmos. La Iss è una grande astronave sospesa nello Spazio, in orbita intorno alla Terra, che serve come abitazione per gli astronauti e cosmonauti e come laboratorio cosmico unico nel suo genere. I primi uomini ...

La navicella Cygnus in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale : La navicella Cygnus, in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata lanciata con successo per mezzo di un razzo Antares dalla base NASA di Wallops Island, in Virginia, alla sua decima missione operativa. Il veicolo Cygnus è costituito da due sezioni principali: il modulo di servizio della Northrop Grumman (precedentemente Orbital ATK) e il modulo cargo pressurizzato (PCM), sviluppato e realizzato da Thales Alenia Space, joint ...

Stazione Spaziale : il 20 novembre l’ASI celebrerà i 20 anni di vita della ISS : Il 20 novembre l’Agenzia Spaziale Italiana celebrerà i 20 anni di vita della Stazione Spaziale Internazionale illustrando gli esperimenti ASI che l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano effettuerà il prossimo anno nel corso della missione ESA Beyond. Verranno raccontate le attività relative agli esperimenti che l’ASI effettuerà a bordo dell’avamposto cosmico. Modelli e descrizioni delle singole sperimentazioni saranno ...

Stazione Spaziale : organi su chip nello spazio - al via esperimenti sulla ISS : Al via la prima fase di esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale relativi ad organi su chip, piccoli dispositivi con cellule umane disposte in 3D e della dimensione di una chiavetta USB che consentiranno, ad esempio, di sviluppare nuovi farmaci e studiare i processi di invecchiamento in condizioni di microgravità. Si tratta di un’iniziativa frutto di una collaborazione tra la NASA, il Centro Nazionale americano per ...

Stazione Spaziale : problema a uno dei 3 computer di bordo : L’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale sta lavorando per risolvere un problema che sta interessando uno dei tre computer di bordo: lo ha reso noto l’agenzia Spaziale russa Roscosmos. Non si tratta di una situazione di emergenza, perché a bordo della ISS sono previsti sistemi di riserva. Dopo il guasto alla navetta russa dopo il decollo, la vita sull’avamposto Spaziale è intensa: il carico di lavoro è aumentato per ...

Halloween sulla Stazione Spaziale : Dopo l'incidente della Soyuz dello scorso 11 ottobre sono rimasti soltanto in tre, ma non si annoiano affatto e non rinunciano a festeggiare Halloween. Per l'occasione il comandante Alexander Gerst, ...

Stazione Spaziale - Roscosmos : il 3 dicembre il prossimo lancio con astronauti : Roscosmos, l’Agenzia Spaziale russa, ha annunciato che i lanci con astronauti, diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, riprenderanno il 3 dicembre dopo il tentativo fallito l’11 ottobre. In precedenza la NASA aveva parlato di un lancio in programma il 20 dicembre. Il direttore esecutivo di Roscosmos ha dichiarato a Ria Novosti che “l’industria sta facendo sforzi significativi per arrivare al lancio del 3 ...

Astronauti di nuovo sulla Stazione Spaziale entro Natale : l’annuncio della NASA : La Stazione Spaziale Internazionale, nonostante l’incidente alla Soyuz dello scorso 11 ottobre non resterà disabitata: è quanto ha annunciato l’Amministratore della NASA Jim Bridenstine durante una riunione del National Space Council a Washington. Secondo le stime dell’agenzia statunitense, il prossimo equipaggio partirà a bordo della Soyuz a dicembre, dopo tutte le verifiche di Roscosmos sul guasto che due settimane fa è costato un atterraggio ...

Spazio : la Cina sta costruendo la prima Stazione Spaziale con equipaggio : Prosegue la costruzione della futura stazione spaziale cinese con equipaggio. Il modulo principale sarà costituito da 3 parti: la sezione di collegamento, la sezione di supporto vitale e di controllo, e la sezione risorse. Le postazioni di attracco saranno 3, e 2 le postazioni di ormeggio utilizzate per collegarsi con i laboratori spaziali. Verranno condotti anche esperimenti scientifici. La struttura sarà pronta entro il 2020 e verrà lanciata ...

Stazione Spaziale : installato nuovo sistema europeo di produzione dell’acqua e dell’ossigeno : Un vero e proprio smartphone o meglio detto visualizzatore di procedure mobili o MobiPV ha consentito all’astronauta Alexander Gerst di eseguire le procedure a lui assegnate senza muoversi dalla poStazione di lavoro, ottenendo una riduzione dei tempi del lavoro e una mantenendo una maggiore concentrazione. L’attività assegnata a Gerst – spiega Global Science – prevedeva di installare nel laboratorio Destiny della Nasa il nuovo ...

Stazione Spaziale - Bridenstine (NASA) : i lanci della Soyuz riprenderanno come previsto : “Gli astronauti Nasa voleranno ancora sulle navicelle Soyuz” e i lanci dovrebbero riprendere “secondo programma”: lo ha detto l’Amministratore dell’agenzia statunitense Jim Bridenstine durante una conferenza stampa a Mosca, commentando l’incidente dello scorso 11 ottobre che ha costretto l’equipaggio a un atterraggio di emergenza. Il cosmonauta russo Alexey Ovchinin e l’astronauta americano Nick Hague dovevano raggiungere i colleghi ...

Stazione Spaziale - incidente Soyuz : possibile nuovo lancio il 28 novembre : Secondo una fonte nell’industria aerospaziale citata dall’agenzia russa Interfax, a seguito dell’incidente verificatosi giovedì scorso, i lanci di navette con a bordo equipaggi diretti verso la Stazione spaziale Internazionale potrebbero riprendere a Baikonur a fine novembre: “La data in programma per il lancio di una navetta Soyuz Ms-11 con equipaggio è il 28 novembre.“ L'articolo Stazione spaziale, incidente ...