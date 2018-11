Voragine “annunciata” a Napoli | necessario “un Piano Urbanistico che comprenda anche il

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 novembre 2018) Di Franco Ortolani* –, zona Montesanto, Via Ventaglieri: evacuati per tempo gli abitanti.città tridimensionale ha bisogno di uncheil Sottosuolo. Uno sprofondamento della sede stradale evidenzia la presenza di una cavità, nel sottosuolo, che lambisce le fondazioni degli edifici. Notizie di cronaca riferiscono che già da alcuni mesi si erano evidenziati problemi statici dei manufatti che non hanno indotto i responsabili ad individuare i problemi e ad eliminarli. Come al solito al di sotto della strada si trovano vari sottoservizi tra cui la rete idrica e quella fognaria. E’ noto che dispersioni di acqua in pressione causano l’escavazione dei sedimenti sciolti tipo ceneri e lapilli e la loro progressiva erosione e trasporto per via sotterranea. Si forma ed evolve una cavità sotterranea che interessa i terreni ...