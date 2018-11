Troppo occidentale pure da morta | fratello leva foto da lapide di Hina | uccisa dal padre

Blastingnews

(Di lunedì 19 novembre 2018)anche da. Non ha pace nepnell'aldilàSaleem, la pakistana di 20 anni diventata simbolo della ribellione femminile a proibizioni, integralismo religioso, e alla cultura patriarcale. Dodici anni fa a Ponte Zanano di Sarezzo, in provincia di Brescia, è stata sgozzata per motivi di 'onore' da suoMohammed Saleem. Ai suoi occhi era 'colpevole' di vivere all', di esserelibera e intraprendente. Nel cimitero Vantiniano di Brescia, dove è sepolta, un anonimo benefattore ha donato lo scorso giugno una. Ora ilmaggiore Suleman, diventato il capofamiglia dopo che ilè stato condannato a 30 anni di carcere, ha tolto ladella sorella dalla tomba perchépoco coperta....