Banche | perché i conti correnti costano sempre di più

Banche - perché il salvataggio di Carige non rasserena il clima e solleva nuovi dubbi sulla solidità del sistema : Lungi dal rasserenare il clima, l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del suo cosiddetto “ramo volontario” a sostegno di Banca Carige, contribuisce ad alimentare la preoccupazione sullo stato di salute delle Banche e sulla loro capacità di tenuta a fronte di uno spread che si colloca ormai stabilmente al di sopra di quota 300. Lo dimostra ancora una volta l’andamento dei titoli bancari in Borsa all’indomani del via libera ...

Stress test - perché le Banche italiane non possono cantare vittoria : La fotografia che emerge dalle pagelle europee è datata, dal momento che è basata sui bilanci a fine 2017 non tiene infatti conto dei recenti peggioramenti dello spread sui titoli di Stato e della crescita economica ...

Stress test - perché le Banche italiane non possono cantare vittoria : La prima è che l'accelerazione del credit crunch, di cui già si colgono qua e là i primi segnali, accentuerebbe il rallentamento dell'economia. La seconda è che alcune banche, a partire da Carige, ...

Perché le "vittime del salvaBanche" ce l'hanno col governo : L'esecutivo aveva promesso di risarcire risarcire quelli che vengono definiti - con una certa approssimazione - i "truffati...

Tria spiega perché lo spread - e le Banche - sono un problema per il governo : Parole confermate oggi dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ospite di Porta a Porta ha spiegato: "Ci saranno gli stress test nel prossimo mese: le banche dovranno registrare il livello di ...

Tria spiega perché lo spread (e le Banche) sono un problema per il governo : Il vicepremier Luigi Di Maio se n'era accorto, quasi improvvisamente, lunedì scorso. Lo spread fa male alle banche. Per questo, aveva spiegato, il governo tiene “sotto controllo gli istituti di credito”. Parole confermate oggi dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ospite di Porta a Porta ha

Giancarlo Giorgetti : 'Spread - perché le Banche sono a rischio'. E sul governo : 'Chi dovrebbe tacere' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Paolo Savona , fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Moody's - la vendetta delle Banche per chi vuole un mutuo : perché costeranno di più : Dal momento in cui l'economia italiana viene considerata meno affidabile, lo spread può stabilizzarsi a livelli più elevati. Di conseguenza le banche sono costrette ad alzare un altro differenziale, ...

[L'analisi] Interessi alle stelle e Banche più povere. Ecco perché la "manovra del popolo" rischia di colare a picco : ...2 per cento, il più basso degli ultimi 40 anni e la Spagna continui a sfoggiare un invidiabile ritmo di crescita dell'economia. Il rischio del contagio, nelle stesse settimane in cui la Bce archivia ...

Spread - perché danneggia le Banche e i risparmiatori : Gli istituti di credito hanno le casse piene di titoli di stato. Per questo, con un crollo dei Btp, sarebbero costrette a non dare più soldi in prestito

Perché Di Maio e Salvini non possono permettersi di criticare le Banche : Roma. I destini del governo populista e dei banchieri non sono stati mai così vicini come in queste settimane in cui la dimensione del deficit confermata da Lega e M5s, più ampia di quanto ci si ...