blogo

: Amici compie 18 anni, gli auguri dagli ex allievi storici (video) - tvblogit : Amici compie 18 anni, gli auguri dagli ex allievi storici (video) - Varych4 : #Amici compie 18 anni, gli auguri dagli ex allievi storici (video) - SusannaPacini : RT @namelessniic: voi state capendo che amici compie 18 anni io ne ho 23 e mi ricordo tutto dalla prima edizione quando ancora si chiamava… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Il talent show più longevo della televisione italiana diventa maggiorenne. Nato sotto il nome di Saranno Famosi nel 2001 e condotto da Daniele Bossari per pochi mesi prima di passare le redini alla padrona di casa Maria de Filippi,ha appena avviato la sua diciottesima edizione (qui il liveblogging della prima puntata).Per una partenza ben augurante alcuni expassati per la scuola, tramiteselfie, hanno scelto una celebrazione diretta e moderna con un piccolo regalo alla trasmissione che li ha formati e resi celebri per spegnere le 18 candeline, in più approfittando della fase di formazione della nuova classe, hanno voluto rivolgere un in bocca al lupo ai nuovi arrivati che animeranno la scuola di talenti più famosa d'Italia.18, gliex) pubblicato su TVBlog.it 18 novembre 2018 02:50.