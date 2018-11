Terremoto | scossa nelle Dolomiti | colpita la zona già devastata dal maltempo MAPPE e

Terremoto - paura in Calabria per una scossa in provincia di Reggio [LIVE] : paura in Calabria per una scossa di Terremoto avvertita in provincia di Reggio. Il sisma, distintamente percepito da gran parte della popolazione, si è verificato alle 15:58. La scossa è stata percepita da molti abitanti, in particolare nella Piana di Gioia Tauro e in Aspromonte. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto, paura in Calabria per una scossa in provincia di Reggio [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.