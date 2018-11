Curling | Europei 2018 | Italia-Svizzera 3-8 Le azzurre aprono il torneo con una sconfitta

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 17 novembre. L’Italia femminile debutta con la Svizzera : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Subito grandi emozioni sul ghiaccio di Tallinn (Estonia), con tre partite importanti per l’Italia. Si comincerà con la prima sessione del round robin maschile, dove gli azzurri affronteranno l’Olanda. Poi si passerà al femminile con la grande sfida tra Italia e Svizzera, riproposizione della finale per il bronzo della scorsa edizione, in ...

Curling - Europei 2018 : Italia-Olanda 10-6. Gli azzurri dominano nel primo dei due match odierni : Vittoria convincente dell’Italia maschile all’esordio negli Europei di Curling: gli azzurri demoliscono l’Olanda per 10-6 in nove end, con un piccolo passaggio a vuoto soltanto nel corso del settimo, nel corso del quale subiscono tre punti, in un momento della gara nel quale, è bene dirlo, erano già abbondantemente avanti. Si replica nel tardo pomeriggio contro la Svizzera. L’Italia parte con il vantaggio ...

Curling - Europei 2018 : le partite dell’Italia di oggi (17 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : oggi sabato 17 novembre incominciano gli Europei 2018 di Curling. A Tallinn (Estonia) le migliori Nazionali del Vecchio Continente si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, per accedere ai Mondiali e per evitare la retrocessione in Serie B. In questa giornata sono in programma tre sessioni di gioco, due maschili (ore 08.00 e ore 19.00) e una femminile (ore 14.00). L’Italia sarà impegnata su entrambi i fronti: Joel Retornaz e ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 17 novembre. Il calendario completo : Oggi (sabato 17 novembre) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Questa rassegna continentale si aprirà alle 8.00 con la prima sessione del round robin maschile, in cui l’Italia affronterà l’Olanda. Alle 14.00 ci sarà invece la prima sessione femminile, con la sfida tra Italia e Svizzera, riproposizione della finale per il bronzo della scorsa edizione, vinta dalle azzurre. Infine alle 19.00 ...

Curling - Europei 2018 : il regolamento. Round robin - accesso alle semifinali e criteri di qualificazione ai Mondiali : Si avvicina il momento degli Europei 2018 di Curling, che prenderanno il via sabato 17 novembre a Tallinn (Estonia). Si tratta del primo grande evento della stagione, che vedrà il confronto diretto tra tutte le nazioni più forti del Vecchio Continente, compresa l’Italia, che proverà ad essere protagonista con entrambe le squadre. Andiamo dunque a dare uno sguardo al regolamento per capire come si svolgerà questo torneo. Agli Europei 2018 ...

Curling - Europei 2018 : l’Italia femminile sogna di confermarsi sul podio - ma deve ripartire senza Diana Gaspari : Lo scorso anno la Nazionale italiana femminile di Curling conquistò una straordinaria medaglia di bronzo agli Europei. Dodici mesi dopo le azzurre sognano di ripetere quell’impresa e di confermarsi sul podio continentale, ma dovranno fare a meno dell’esperienza di Diana Gaspari. La 34enna bolzanina, che ha guidato l’Italia fin dalle Olimpiadi di Torino 2006, non parteciperà a questo torneo e sarà quindi una mancanza indubbiamente pesante per la ...

Curling - Europei 2018 : tutte le partite dell’Italia. Programma - orari e tv. Il calendario completo : Gli Europei 2018 di Curling si disputeranno a Tallinn (Estonia) dal 17 al 24 novembre. La massima rassegna continentale sbarca nella capitale baltica e le migliori Nazionali del Vecchio Continente saranno pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. I tornei maschile e femminile si svolgeranno in parallelo, sono previsti dei round robin tra 10 squadre che si affronteranno tra di loro una sola volta: le prime quattro classificate ...

Curling - Europei 2018 : l’Italia maschile ritorna dopo le Olimpiadi - azzurri pronti a giocarsela con tutti : dopo averci fatto sognare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dove sono stati in grado di fare scoppiare nuovamente la Curling mania nel nostro Paese, gli azzurri sono pronti per tornare sul ghiaccio in occasione degli Europei che si disputeranno a Tallinn dal 17 al 24 novembre. L’Italia proverà a essere grande protagonista nella rassegna continentale, i nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per potere dire la loro ...

Curling - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Da sabato 17 a sabato 24 novembre si svolgeranno a Tallinn (Estonia) gli Europei 2018 di Curling. Il primo grande evento della stagione vedrà sfidarsi sul ghiaccio tutte le nazioni più forti del Vecchio Continente. L’Italia proverà ad essere protagonista con entrambe le squadre, da una parte gli uomini arrivano dalla partecipazione alle Olimpiadi, mentre dall’altra le donne hanno conquistato il bronzo nella scorsa edizione. La formula del ...