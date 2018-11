Piazza Affari | Technogym sale verso 9 | 76 Euro

Piazza Affari : luce verde per FILA : Prepotente rialzo per il principale produttore di matite , che mostra una salita bruciante del 3,26% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Ascopiave : Rialzo per il distributore di gas , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,34%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

Piazza Affari : in rally Mutuionline : Grande giornata per Mutuionline , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,12%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Mutuionline mantiene ...

Piazza Affari : Brembo - quotazioni alle stelle : Grande giornata per l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,08%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente ...

Piazza Affari : spinge in avanti Fincantieri : Rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,40%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Piazza Affari : FTSE MIB rompe gli argini - alto rischio di deriva : ... ed aspettando la data chiave del 21 novembre del 2018 , quando dovrebbe arrivare il parere ufficiale dell'Ue sulla manovra alla luce di tutti i rilievi acquisiti, il Ministro all'Economia Tria è ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Ratti : Grande giornata per la big italiana del tessile , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,14%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ratti più ...

Giornata tonica per l'indice siderurgico a Piazza Affari - +1 - 07% - - brillante l'andamento di SOL : L' Indice italiano delle azioni siderurgiche continua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 33.792,...

Piazza Affari in rosso con le altre borse dopo contrasti Brexit : Incertezza per la Borsa di Milano e le altre borse europee a metà giornata , in risposta alle dimissioni di alcuni ministri in Regno Unito in seguito al sofferto accordo per la Brexit . La sterlina si ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Carel Industries : Bene Carel Industries , con un rialzo dell'1,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid ...

Piazza Affari : peggiora FILA : Affonda sul mercato il principale produttore di matite , che soffre con un calo del 2,50%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Piazza Affari : balza in avanti doBank : Seduta positiva per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che avanza bene dell'1,82%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, ...

Borse caute dopo Brexit - giù la sterlina. Piazza Affari in rosso : dopo una partenza positiva i listini azionari hanno rallentato mentre, sulla notizia delle dimissioni del ministro inglese della Brexit e del Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, la moneta inglese sta perdendo terreno all'indomani del via del Governo britannico all'intesa per l'uscita dalla Unione Europa. Sull'azionario male il settore auto. Spread in area 315...