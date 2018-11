Btp Italia | lunedì via a nuova emissione | tasso minimo garantito 1 | 45%

Btp Italia - tasso cedolare annuo minimo garantito 1 - 45% : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'emissione del BTP Italia indicizzato all'inflazione Italiana, Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al ...

Btp Italia - quanto conviene con il tasso minimo all’1 - 45% : Una cedola interessante, che può destare l’attenzione dei piccoli risparmiatori. Alla vigilia del collocamento della quattordicesima edizione del BTp Italia, è stata fissata all’1,45% la cedola reale minima garantita del titolo indicizzato quadriennale che i piccoli risparmiatori potranno sottoscrivere da lunedì a mercoledì. Con l’attuale livello di inflazione la cedola è competitiva rispetto al titolo ordinario di ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale Btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 16 novembre apertura in lieve calo a 311. Ieri il differenziale tra Btp e bund ha chiuso a 313 punti base

Btp in calo zavorrati da risposta Italia a Ue - spread balza fino a 318 punti base : ** Salgono, al contrario, i titoli 'core' del blocco proprio sulla scia della volatilità legata alla situazione Italiana, del calo dei prezzi del greggio e della notizia che l'economia tedesca si è ...

Btp Italia verso cedola all’1 - 25% : obiettivo i piccoli risparmiatori : Il BTp Italia torna all’antico. Lo fa con una scadenza breve, quattro anni, che non si vedeva dal 2013, nove emissioni fa. E con i rendimenti. I numeri ufficiali arriveranno venerdì, ma sul mercato le attese puntano a una cedola intorno all’1,2-1,25%, e c’è chi non esclude qualche punto base in più. Un livello come questo riporterebbe le lancette all’autunno 2014...

Torna il Btp Italia - ma conviene davvero alle famiglie? : Previsto a partire da lunedì 19 novembre il collocamento del titolo di Stato indicizzato all’inflazione Italiana. Uno «scudo» nei momenti di tensione sullo spread, ma fino a un certo punto...

I Btp italiani chiedono cautela e sullo scontro Italia Europa ci sarà un compromesso : Certo, tutte queste preoccupazioni svanirebbero se le prospettive di crescita suggerissero l'arrivo di tempi migliori per l'economia Italiana. Ma l'Italia ha appena registrato per il terzo trimestre ...