ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: ThyssenKrupp, è ancora stallo sull’arresto dei tedeschi. Rossomando (Pd): “Governo immobile” - baldellino : RT @fattoquotidiano: ThyssenKrupp, è ancora stallo sull’arresto dei tedeschi. Rossomando (Pd): “Governo immobile” - fattoquotidiano : ThyssenKrupp, è ancora stallo sull’arresto dei tedeschi. Rossomando (Pd): “Governo immobile” -

(Di giovedì 15 novembre 2018) “Nei giorni scorsi il ministero ha sollecitato nuovamente la definizione del procedimento chiedendo di ricevere informazioni”. “Mi sarei aspettata un po’ di concretezza sui passi compiuti e non sulle intenzioni”. Sulla richiesta di arrestare i due manager dellaAcciai Speciali, l’ex ad Harald Espenhahn e il dirigente Gerald Priegnitz, condannati rispettivamente a 9 anni 8 mesi di carcere e 6 anni e 10 mesi per il rogo dell’acciaieria di Torino tra il 5 e il 6 dicembre 2007 in cui persero la vita sette operai, la Germania non hapreso una decisione e il governo italiano si muove timidamente. È il dato emerso mercoledì mattina durante la seduta della commissione giustizia del Senato, quando il sottosegretario ai rapporti col parlamento, Guido Guidesi, ha risposto a un’interrogazione della vicepresidente del Senato, Anna(Pd), rivolta al ministro della ...