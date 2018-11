Terremoti | entro il 2109 in arrivo il 5G per monitorare gli edifici

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) “la fine del 2019 la tecnologia 5G sarà sul mercato per la rilevazione e il monitoraggio dei movimenti degliin caso di terremoto”: sono le parole di Xiao Ming, presidente Zte Global Sale e Hu Kun, Ceo Zte Italia, nel corso del ‘Global Summit’ di Zte sul 5G, il primo in assoluto organizzato in Italia, finalizzato a fare il punto sullo sviluppo della nuova tecnologia, che si è svolto all’Aquila. Uno degli elementi chiave, infatti, vista la natura del territorio aquilano a forte rischio sismico, è il sistema di rilevazione dei movimenti delle costruzioni, che consiste nell’agganciare la rete 5G ad alcuni sensori posti suglie collegati ad un allarme che si attiva appena viene rilevato il sisma. La sperimentazione di questo sistema, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, Open Fiber e ...