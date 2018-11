Roma | Totti entra nella Hall of Fame del club

Roma - Cristian Totti raccattapalle all'Olimpico : Non poteva esserci regalo più bello per i suoi 13 anni compiuti lo scorso 6 novembre che stare a bordocampo durante una partita della Roma. Cristian Totti ha svolto il compito di raccattapalle nella ...

Tris Roma - il gol di El Shaarawy è un perla : il pallonetto da posizione impossibile fa esultare anche Totti [VIDEO] : La Roma firma il gol del 3-0 sulla Sampdoria. La rete di Stephan El Shaarawy è bellissima: il Faraone sorprendo Audero con uno straordinario pallonetto Allo stadio Olimpico la Roma procede spedita verso un’importante e tranquill vittoria sulla Sampdoria. I giallorossi sono avanti di 3 gol sulla formazione ospite che sembra ormai incapace di riaprire la sfid. Specialmente dopo il terzo gol, firmato da Stephan El Shaarawy. La rete è ...

Almere City - Soleri : 'Totti il mio idolo da bambino' . Seck : 'Il derby di Roma è unico' : Le due interviste: Soleri 'Certo, allenarsi tra Spezia e Roma con dei campioni del mondo come Gilardino e De Rossi è un privilegio. Ma la vera palestra è la partita: non c'è nient'altro che possa ...

Roma - Burdisso racconta il trasferimento nella Capitale e i litigi con Totti e Messi : Nicolas Burdisso può guardare con soddisfazione alla carriera chiusa ufficialmente circa un mese fa. L’ex difensore, tra le altre, di Inter e Roma ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è aperto a 360°. Tra i vari argomenti trattati quello del trasferimento alla Roma, nonostante le richieste di Mourinho, ai tempi guida nerazzurra: “Mou me lo diceva in tutti i modi: ‘Non te ne andare, questo ...

Burdisso - la rivelazione è shock : 'rischiai la rissa con Totti - ma se ci litighi a Roma sei morto' : ... una fra tutti la lite con Totti , avvenuta durante la sua esperienza in giallorosso e raccontata ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ' Francesco è l'italiano più forte con cui ho giocato, ...

Roma - dopo due anni i giallorossi di nuovo all'Olimpico alle 15 : l'ultima volta segnò Totti : Bentornato Olimpico, e bentornato alla 15. La Roma torna a giocare in casa una partita alle 3 di pomeriggio dopo più di due anni. Nell'utimo confronto - proprio contro la Sampdoria , prossimo ...

Roma - Olimpico da riconquistare : ultima gioia di domenica alle 15 con Totti : Una volta si giocava sempre la domenica pomeriggio, spessissimo alle tre del pomeriggio. Era un altro calcio, è vero, rimasto oramai solo nella mente dei Romantici del football. Un calcio che ...

Fabrizio Corona si scusa con Totti ma attacca i tifosi della Roma (Video) : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi chiede scusa a Totti, ai suoi figli ma attacca i tifosi della Roma Dopo la lite di una settimana fa in diretta tv con Ilary, Corona oggi ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi con Totti. Solo con lui però, senza mai menzionare sua moglie: “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori ...

Roma - Totti entra a far parte dell’enciclopedia Treccani : L’ex capitano della Roma Francesco Totti entra a far parte dell’Enciclopedia Treccani. La decisione è stata presa associando l’ex numero 10 giallorosso all’adorazione che i tifosi della squadra capitolina hanno per lui. All’interno della Treccani infatti troveremo il neologismo “Tottilatria” (che una volta, almeno a Roma, veniva apostrofato come “Tottismo”). Roma, la spiegazione del ...

