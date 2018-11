Napoli | cambio di vertice alla Capitaneria di Porto

Napoli - Ancelotti studia il cambio modulo per la trasferta di Genova : Ultime da casa Napoli nell'allenamento di CastelVolturno. Secondo Sky Sport 24 : 'C'è qualche dubbio di formazione per Genova, Ancelotti potrebbe optare per il 4-3-3 con Insigne, Milik e chissà che non possa esserci anche Mertens dal primo minuto'.