MotoGP | Test Valencia 2018 | date | programma | orari e tv Primi giri verso la stagione 2019

MotoGP – Dovizioso pronto per l’ultimo round del campionato : “a Valencia test importante” : GP de la Comunitat Valenciana, ultimo appuntamento della stagione 2018 per i piloti del Ducati Team: le dichiarazioni di Andrea Dovizioso Dopo otto mesi dall’inizio del campionato 2018, che ha preso il via a marzo sul circuito di Losail in Qatar, i protagonisti della MotoGp arrivano in Spagna per affrontare il diciannovesimo e ultimo round della stagione, il Gran Premio de la Comunitat Valenciana, che si disputa sul Circuito Ricardo Tormo ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma e orari di tutte le prove prima del Mondiale. La guida completa : Si chiude la stagione 2018 per quanto riguarda la MotoGP, tempo di vacanze? Assolutamente no! Da martedì, infatti, scatta la due-giorni dei Test di Valencia che sancirà il primo antipasto del campionato 2019. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, vedremo all’opera per la prima volta i piloti con le moto che utilizzeranno nella prossima annata. Si potrà scendere in pista per sei ore equamente divise tra mattina e pomeriggio e ...

MotoGP Avintia - Rabat pronto a tornare per i test di Valencia : Valencia - 'Ho lavorato duramente per oltre due mesi da quando mi sono infortunato, la gamba migliora di giorno in giorno e sono riuscito a testare con la mia Panigale in un paio di circuiti. Ho visto ...

MotoGP Avintia - Rabat in sella nei test di Valencia : Valencia - Dopo la tripla frattura alla gamba, Tito Rabat ha deciso insieme al team e al dottor Angel Charte, di non prendere parte al Gran Premio di Valencia e di posticipare il suo ritorno fino ai ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGP 2018 : “Ho guidato di cuore e non di testa. L’errore di Rossi mi ha aiutato” : Un dominio senza fine. Marc Marquez, infatti, vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) e, dopo il ko di Phillip Island, festeggia nel migliore dei modi il suo quinto titolo nella classe regina conquistato a Motegi. Dopo una gara in rimonta, il catalano ha sfruttato la caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla conclusione, per salire sul gradino più alto del podio per la nona volta in questa stagione. ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez vince davanti a Rins e a Zarco. Valentino Rossi (18°) cade quando era in testa - Dovizioso (6°) : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

MotoGP Sepang - Dovizioso : "Più forti dei test". Rossi : "Inizio confortante" : Molto soddisfatti i piloti italiani dopo le Libere del venerdì in Malesia, con Dovizioso 2° di giornata alle spalle di Rins e molto veloce: "Avendo la possibilità di non dover fare il tempo ho provato ...

MotoGP – Pirro - i test sulla Gp19 e l’infortunio di Lorenzo : “ecco cosa posso dire sulla nuova moto” : Michele Pirro a Sepang pronto per aiutare la Ducati e prendere il posto di Lorenzo qualora il maiorchino non riuscisse a gareggiare al Gp della Malesia: le sensazioni del pilota italiano Tutto pronto a Sepang per il Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp e ultimo round del trittico asiatico. In terra malese è tornato Jorge Lorenzo, dichiarato oggi fit dai medici del paddock, reduce da un intervento al polso ...

MotoGP : dal 2019 Dani Pedrosa tester ufficiale KTM : Sembrava strano che Dani Pedrosa appendesse definitivamente il casco al chiodo al termine delle ultime gare con la Repsol Honda e infatti dalla prossima stagione vestirà i colori Red Bull KTM Factory Racing diventando parte del test team. Pedrosa lavorerà spalla a spalla con Mika Kallio in sella alla RC16 per due stagioni a partire […]

MotoGP Ducati - Dovizioso : 'Australia test fondamentale' : PHILLIP ISLAND - Andrea Dovizioso, pilota della Ducati e attualmente al secondo posto in classifica piloti, dopo la vittoria del mondiale da parte di Marc Marquez la scorsa settimana pensa già al 2019.

MotoGP – Redding cos’hai in testa?! Il look di Scott in Giappone è un groviglio di colori e… follia! [FOTO E VIDEO] : Scott Redding a Motegi si presenta con un eccentrico look: in Giappone la chioma del pilota dell’Aprilia è rivoluzionata! Scott Redding si prepara per affrontare il Gp del Giappone e lo fa con un look davvero molto particolare. Il pilota dell’Aprilia, noto per il suo carattere fuori dalle righe, si farà notare sul circuito di Motegi dove si è presentato con in testa una capigliatura davvero eccentrica. Delle treccine viola ...

MotoGP – Marquez tra consapevolezze e testa sulle spalle a Motegi : “non dobbiamo dimenticarci quanto è forte Dovi qui” : Marc Marquez consapevole della competitività dei suoi rivali sulla pista di Motegi: le parole dello spagnolo della Honda nella conferenza stampa del Gp del Giappone E’ tutto pronto a Motegi per il Gp del Giappone: il quartultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp potrebbe regalare a Marc Marquez il suo quinto titolo Mondiale nella categoria regina, ma lo spagnolo non vuole montarsi la testa, consapevole della competitività ...

MotoGP – Marquez non si monta la testa in vista di Motegi : “ecco dove dobbiamo migliorare se vogliamo lottare con Ducati” : Le parole di Marc Marquez alla viglia del Gp del Giappone, che potrebbe regalargli il titolo Mondiale a tre gare dal termine della stagione Sta per iniziare il weekend del Gp del Giappone di MotoGp, il primo appuntamento del trittico asiatico, che potrebbe regalare a Marc Marquez il suo quinto titolo Mondiale a tre gare dal termine della stagione 2018. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Honda, però, non si vuole montare la testa e, consapevole ...