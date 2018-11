Lazio | Leiva | il contratto per tornare Lucas

Lazio-Olympique Marsiglia - Inzaghi LIVE : 'Badelj - Leiva e Lulic out' : LIVE 15:42 7 nov Domanda a Inzaghi: ci fa il punto sull'infermeria? "Domani Badelj, Lucas Leiva e Lulic non ci saranno ma ci sono buone possibilità di rivederli domenica contro il Sassuolo. Gli altri ...

Lazio-Inter - i convocati di Inzaghi : out Lucas Leiva - torna Badelj : Lazio-Inter, tra i convocati di mister Simone Inzaghi non c’è Lucas Leiva per una sospetta lesione muscolare che lo terrà fuori dal campo per diversi giorni “Acerbi, Badelj, Bastos, Berisha, Caceres, Caicedo, Cataldi, Correa, Guerrieri, Immobile, Luis Alberto, Luis Felipe, Lukaku, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Murgia, Parolo, Patric, Proto, Radu, Rossi, Strakosha, Wallace“. Questo l’elenco dei convocati di ...

Europa League - Marsiglia-Lazio diretta live 0-1 : infortunio Lucas Leiva [FOTO e VIDEO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Lazio - Lucas Leiva può rappresentare una chiave per arrivare a Ramires : La Lazio tenta il colpo Ramires , e la chiave può essere Lucas Leiva . Secondo quel che scrive il Corriere dello Sport , gli agenti di Leiva, che sono gli stessi del brasiliano del Jiangsu Suning, arriveranno a breve in Italia per parlare del rinnovo dell'ex Liverpool. Con l'occasione i biancocelesti sonderanno ...

Lazio - rinnovo Leiva : l’agente a Roma : Lazio– Tempo di rinnovi in casa Lazio. Dopo quelli che hanno blindato Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic, la dirigenza biancoceleste sta lavorando sul prolungamento contrattuale di Lucas Leiva. Lotito e Tare vogliono tenersi stretti i loro giocatori migliori, premiando una passata stagione andata ben oltre le più rosee aspettative, che ha portato sfiorare sia […] L'articolo Lazio, rinnovo Leiva: l’agente a Roma proviene da Serie ...

Lazio - Leiva premiato : ecco il rinnovo : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Corsport TV Ultime notizie calciomercato

Lazio : convocato per il rinnovo l'agente di Lucas Leiva : Secondo il Corriere dello Sport, Leiva potrebbe firmare per uno o due anni in più. L'accordo in essere potrebbe essere allungato fino al 2021, annullando l'opzione esistente nel contratto, o fino al ...

Lazio - pausa nazionali : Vacanze romane per Lucas Leiva e Luis Alberto : Due giorni e mezzo di riposo. Non tantissimi, ma neppure pochi. Il tempo necessario per fare un salto in qualche capitale europea o magari per fare un veloce ritorno a casa. Per chi, come i giocatori ...

Udinese-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi lascia fuori Leiva - Milinkovic e Immobile : Udinese e Lazio si sfidano alla Dacia Arena nell'anticipo del mercoledì di campionato, 6a giornata; i friulani domenica scorsa hanno espugnato il Bentegodi nel finale del match grazie ai...

