Brexit | Londra dice sì alla bozza di intesa I primi ministri lasciano

Brexit - il 25 novembre a Bruxelles la firma dell'accordo per l'uscita di Londra dall'Unione europea : Il referendum non sarà ripetuto Il referendum sulla Brexit "non sarà ripetuto" e Londra "lascerà l'Ue, l'unione doganale, la politica comune sulla pesca e sull'agricoltura", ha ribadito Theresa May ...

Brexit - le prossime tappe dell'addio di Londra all'Ue - : Dopo il via libera all'intesa del governo May , si attende il summit straordinario per l'ok dei 27 Paesi membri. L'1 gennaio 2021 la Gran Bretagna sarà un Paese terzo

Raggiunto un "accordo tecnico" sulla Brexit tra Londra e l'Ue : È stato Raggiunto un "accordo tecnico" sulla Brexit tra Londra e Bruxelles. Lo riferiscono i media britannici. Gli ambasciatori dei Paesi Ue si riuniranno mercoledì per studiare il testo, che è stato inviato a Londra, dove nel pomeriggio di domani si riunirà il governo guidato da Theresa May.Lo rende noto la Bbc, confermando la notizia della tv pubblica irlandese Rte sul testo concordato a livello tecnico delle ultime ...

Londra frena sulla vicinanza dell'accordo sulla Brexit con Bruxelles - : In un'intervista con Sputnik la portavoce del governo britannico del premier Theresa May ha invitato ad essere prudenti riguardo le voci sull'accordo per la Brexit con l'Unione Europea. In particolare,...

Londra - nessuno compra l'attico allo Shard : colpa della Brexit : Gli appartamenti in cima allo Shard, il grattacielo più alto di Londra e di tutta Europa, progettato da Renzo Piano, sono disabitati. E non c'entra il costo da capogiro, che va dai 30 ai 50 milioni di ...

Londra : il mercato degli immobili commerciali risponde bene alla Brexit : Secondo un recente articolo pubblicato sul blog di immobiliare.it, nonostante si debba attendere il prossimo 29 marzo perché la Brexit sia effettiva, si possono già misurare i primi effetti di questa nuova organizzazione sul mercato immobiliare locale. L’andamento del settore, ad ora, sembra infatti smentire in parte le previsioni fatte dagli esperti: stando ai numeri ci si deve ricredere rispetto al fatto che la Brexit avrà effetto ...

Londra - quasi 700mila persone in marcia contro la Brexit : “Vogliamo referendum sugli accordi - così sarà una catastrofe” : Una marea di bandiere dell’Unione europea ha riempito le vie del centro di Londra sabato, dove quasi 700mila persone – stando alle cifre degli organizzatori – hanno risposto all’appello del movimento “no Brexit” marciando per chiedere che si tenga un referendum sull’accordo finale per l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue, ancora in corso di negoziazione a cinque mesi dal divorzio. I ...

Brexit - Londra scende in piazza per un secondo referendum : Londra dice no alla Brexit! Oltre mezzo milione di persone si sono radunate oggi davanti al Parlamento britannico e nelle vie cittadine circostanti della capitale inglese per manifestare pacificamente contro l"uscita del Regno Unito dall"Unione europea.Protagoniste del corteo cittadino che ha attraversato il centro di Londra sono state migliaia di bandiere europee sventolate a gran forza per riaffermare la convinzione e la volontà dei cittadini ...

Brexit : organizzatori della marcia a Londra - 'siamo 500'000'

Brexit o non Brexit - Londra resta un magnete : Brexit o non Brexit e' sempre Londra, almeno per ora, la citta' piu' attraente del mondo. Se non altro a dar credito al Global Power City Index 2018, pubblicato dall'Institute for Urban Strategies ...