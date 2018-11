Banca di Credito Popolare utile nei primi nove mesi del 2018

Cina : il governo chiede al settore Banca rio di raddoppiare il credito al settore privato : L'idea che la Cina possa assorbire qualunque shock esterno in virtù delle mere dimensioni della sua economia è stata espressa in diverse... Il prodotto interno lordo , pil, reale cinese è cresciuto ...

Verdini condannato a 4 anni e 4 mesi per Bancarotta nel crac del Credito Cooperativo Fiorentino : Il tribunale di Firenze ha condannato stasera in un processo per bancarotta preferenziale sul crac di società edili Denis Verdini a 4 anni e 4 mesi e gli imprenditori di Campi Bisenzio Ignazio Arnone, a 3 anni e 4 mesi, e il figlio Marco Arnone a 2 anni e 4 mesi. Il processo riguarda operazioni fra la banca ex Ccf, di cui Verdini era presidente, e le imprese degli Arnone che avevano rapporti con l'istituto da cui ottennero lavori edili i ...