Il diamante rosa da 50 milioni di dollari battuto all’asta a Ginevra GALLERY

Il diamante rosa “Pink Legacy” batte ogni record : venduto per oltre 44 milioni di euro : Un diamante rosa di 18,96 carati è stato venduto per la cifra record di circa 44,3 milioni di euro dalla casa d'aste Christie's a Ginevra. Si tratta del “Pink Legacy”, una pietra preziosa scoperta circa un secolo fa in Sudafrica. Il precedente record per un diamante rosa era stato segnato nel novembre 2017 a Hong Kong.Continua a leggere