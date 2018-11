Castrovillari-Bari streaming | ecco dove guardare la diretta della partita

Castrovillari -Bari - si avvicina il big match in Serie D [VIDEO] : Si avvicina una giornata scoppiettante valida per il campionato di Serie D, in particolar modo si preannuncia grande spettacolo nel girone I con la corazzata Bari impegnato nel big match della giornata contro il Castrovillari. Fino al momento percorso fantastico per la squadra del presidente De Laurentiis, 7 vittorie e due pareggi e primo posto in classifica con l’obiettivo di provare ad allungare. Nelle ultime ore pubblicato un ...

Risultati Serie D diretta live - il turno infresettimanale : il Bari sul campo del Castrovillari : Risultati Serie D diretta live – Si gioca un turno molto importante valido per il campionato di Serie D, in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il Como impegnato sul campo del Seregno, trasferta insidiosa anche per il Modena. Match pericolosi anche per Avellino e Latina, nel girone I la corazzata Bari sul campo del Castrovillari mentre derby tra Città di Messina e Messina in un match che si ...