Borse in rosso | Mediaset e Tim affondano Piazza Affari

Borse in rosso. Maglia nera a Piazza Affari : Proseguono in negativo le principali Borse europee dove Piazza Affari risulta la peggiore. L'attenzione degli investitori concentrata sulla questione Brexit e sullo scontro tra Italia e Ue sulla legge ...

Borse europee in rosso - Italia la peggiore : Roma, 14 nov., askanews, - Apertura negativa per le principali Borse europee con Milano che segna il calo più marcato dopo il muro contro muro fra Italia e Ue sulla manovra economica. Tra i principali ...

Spread su dopo la lettera all'Ue Borse - Piazza Affari parte in rosso : Seduta negativa sui listini europei dopo che ieri le Borse del Vecchio Continente hanno chiuso positive nel giorno della bozza di accordo fra Bruxelles e il governo May sulla "soft Brexit" e della risposta della lettera di risposta dell'Italia sul documento programmatico di bilancio all'Unione europea Segui su Affaritaliani.it

Spread su dopo la lettera all'Ue Borse europee : futures in rosso : futures negativi sui listini europei dopo che ieri le Borse del Vecchio Continente hanno chiuso positive nel giorno della bozza di accordo fra Bruxelles e il governo May sulla "soft Brexit" e della risposta della lettera di risposta dell'Italia sul documento programmatico di bilancio all'Unione europea Segui su affaritaliani.it

Wall Street in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Borse in rosso in attesa del voto Usa. Settimana cruciale per la Manovra - spread sopra 290 : MILANO - Ore 9.30. Partenza debole per le Borse europee: Milano è la peggior e cede lo 0,42%, Londra arretra dello 0,14% e Parigi dello 0,06%, mentre Francoforte si mantiene appena sopra la parità. Un ...

Borse asiatiche in rosso : Pioggia di vendite tra le principali Borse asiatiche , che ritracciano dopo il rally messo a segno nell'ultima seduta della scorsa ottava in scia al venir meno dell'ottimismo per la fine della guerra ...

Borse - tutte in rosso nel 2018 tranne Usa e Argentina : Segnale ancor più preoccupante, che autorizza a pensare male e cioè a ritenere che ancora una volta le Borse anticipino l'andamento dell'economia reale, per la quale nessuno scommetterebbe che la ...

Borse asiatiche in rosso. Crolla Shanghai : Ancora vendite sull'azionario asiatico, con le Borse cinesi protagoniste di un vero sell-off a causa dei mai sopiti timori per la guerra dei dazi in atto tra Stati Uniti e Cina. Shanghai lascia sul ...

Borse in rosso - Pil Usa sopra le attese (+3 - 5%). Nasdaq ancora giù con tech. Amazon affonda : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. E' risultato sopra le attese il pil Usa del terzo trimestre, anche se in frenata rispetto al secondo trimestre.L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Spread in area 317 punti....

Borse in rosso in attesa di S&P - futures sul Nasdaq in forte calo. Asta BTp e CTz - balzano i tassi : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa, in scia all'Asia. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Spread in area 317 punti. Sul Ftse Mib tiene Eni dopo i conti, giù banche, lusso, utility e settore auto...

Borse mondiali - è ottobre rosso : perché il vento è cambiato : Negli ultimi 30 giorni l’indice Msci World delle Borse mondiali risulta in calo del 7,33 per cento. Per i mercati azionari mondiali si tratta della peggior performance dalla crisi dell’euro del 2012. In poche settimane la capitalizzazione del mercato azionario globale si è ridotta di quasi 6mila miliardi di dollari...

Le Borse Ue partono in rosso Spread intorno a quota 320 : L'Orso graffia anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee. I future Segui su affaritaliani.it

Le Borse Ue partono in rosso Spread apre in leggero calo a 318 : L'Orso graffia anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee. I future Segui su affaritaliani.it