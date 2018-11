Quota 100 e crescita incerta | una bocciatura al giorno | anche il Fmi stronca il Governo

Fmi boccia Quota 100 : "Sulla base delle evidenze registrate in altri Paesi è improbabile che l'aumento di pensionamenti " stimato con l' abbassamento dell'età pensionabile "creerebbe un pari numero di posti di lavoro per i ...

Boeri piccona il governo "I numeri su Quota 100? Conteggio non esiste..." : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri , mette nel mirino ancora una volta la manovra e soprattutto la riforma delle pensioni. Il presidente dell'Inps critica in modo aspro le stime dell'esecutivo sul ...

Quota 100 - Boeri : sbagliati conti governo : 15.18 La spesa per introdurre Quota 100per l'uscita dal lavoro "nel 2019 sarà nettamente inferiore agli anni successivi" Lo dice il presidente dell'Inps Boeri. "Ipotizzare che abbia lo stesso costo nel 2019 e 2020 non esiste". Inoltre, stimare da 1 a 3 nuovi assunti per ogni pensionato"non ha alcuna base empirica" Per Boeri sarebbe "più sicuro" proseguire con il Rei (reddito d'inclusione) "che ha funzionato bene", piuttosto che con il ...

Pensioni Quota 100 - ecco chi rischia le penalizzazione del 34 - 7% : In pensione prima ma con un assegno più leggero. La controriforma gialloverde non è ancora arrivata in Gazzetta Ufficiale ma ha già centrato un risultato. Superare la Fornero si può,...

Oggi la risposta del governo alla lettera Ue sulla manovra. Dubbi su Reddito e Quota 100 per le pensioni : In programma un Consiglio dei ministri straordinario ma le ultime audizioni di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno evidenziato perplessità su alcuni provvedimenti -

L'effetto choc di Quota 100 : via fino al 30% dell'assegno : La riforma previdenziale del governo gialloverde assomiglia sempre più a una versione allargata di Opzione donna e sempre meno a un abbassamento dei requisiti di pensionamento. La logica secondo la ...

Super tagli con Quota 100 : In pensione prima ma con un Super taglio dell'assegno. Secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, chi opterà per quota 100 potrebbe subire una riduzione della pensione lorda rispetto a ...

L'esame dei tecnici boccia la manovra "Pensioni - con Quota 100 si perde il 30%" : L'allarme arriva nel corso delle audizioni parlamentari, mentre al ministero dell'Economia Giovanni Tria è al lavoro per preparare la risposta all'Unione europea, attesa entro stasera, che chiede di ...

Pensioni a Quota 100 - taglio fino al 30% : 'Ma è allarme crescita' : Il problema del Paese è la crescita. Mentre il governo mette a punto la propria risposta a Bruxelles, dalle audizioni parlamentari sulla legge di bilancio emerge la conferma che l'incremento del ...

Pensioni - «Quota 100» per 437mila persone. Penalità fino al 30% : Se «quota 100» equivalesse alla somma di un’età di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, la misura potrebbe potenzialmente riguardare nel 2019 una platea fino a 437mila contribuenti. Lo ha stimato l’Ufficio parlamentare di bilancio nel corso di una audizione dinanzi alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Con un taglio dell’assegno fino al 30 per cento...

Pensioni : Quota 100 potrebbe slittare - Salvini contro l'UE : 'Non si cambia una virgola' : Ancora preoccupazioni per quanto riguarda l'entrata in vigore della nuova norma in materia previdenziale che disciplina la flessibilita' in uscita con il sistema della Quota 100. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, [VIDEO] però, conferma di voler andare avanti senza lasciarsi 'intimidire' dalla Commissione Europea. Salvini contro Juncker: 'Nessuna modifica alla manovra' A margine dell'intervento alla scuola di formazione politica della Lega ...

Pensioni giù fino al 30% con Quota 100. I dubbi dei parlamentari dopo le stime : Le simulazioni dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio nell’audizione sulla Manovra. A causa dei minori contributi versati l’importo incassato scende da un minimo del 5% fino a un terzo

Quota 100 - assegno pensionistico ridotto dal 5 a 30% : Chi uscirà dal lavoro con Quota 100 avrà un assegno pensionistico più basso di quello che avrebbe avuto con l'uscita con l'età di vecchiaia tra il 5% e il 30% dell'importo lordo. La stima diffusa oggi ...