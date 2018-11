Almost Nothing Cern La scoperta del futuro | film al cinema | recensione curiosità

cubemagazine

: @pisto_gol Much Ado about “almost “ nothing. L’enfasi di questo tipo di discorsi ne comprova la non consistenza, pa… - LuigiLarag : @pisto_gol Much Ado about “almost “ nothing. L’enfasi di questo tipo di discorsi ne comprova la non consistenza, pa… - aristonmantova : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - italianaradio1 : Almost Nothing - Cern: La scoperta del futuro è un film di genere documentario del 2018, diretto da Anna De Maninco… -

(Di martedì 13 novembre 2018)Ladelè uno deialin programmazione solo dal 18 novembre fino al 21 novembre 2018. La pellicola diretta da Anna De Manincor è il secondo appuntamento con la stagione 2018/2019 delle I Wonder Stories. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALELadelal: scheda e cast GENERE: Documentario ANNO: 2018 REGIA: Anna De Manincor DURATA: 77 MinutiLadelal: trama Se vi siete mai chiesti dove siano state concepite alcune fra le innovazioni tecnologiche più importanti per l’uomo, la risposta è servita: in una caffetteria. In particolare, nella caffetteria del, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare. Sul confine tra la Francia e la ...