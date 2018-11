optimaitalia

: #Anastasio riscrive Mio Fratello È Figlio Unico di Rino Gaetano e Manuel Agnelli lancia una sfida (video)… - OptiMagazine : #Anastasio riscrive Mio Fratello È Figlio Unico di Rino Gaetano e Manuel Agnelli lancia una sfida (video)… - ineedlouis : Anastasio riscrive i testi, punto, è il suo stile, almeno lui ne ha uno. se Manuel si annoia, si attacca al cazzo,… - NatherNolands : Bisogna levarsi il cappello ogni volta che riscrive una canzone Anastasio, anche quando canta Rino Gaetano... #XF12 -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Nel terzo Live Show di X Factor 12 dell’8 novembre,ha portato sul palco la rivisitazione di un brano importante per la storia della musica italiana. Si tratta di “Mio” di, che Mara Maionchi gli ha assegnato convinta del fatto che il giovane talento potesserla e interpretarla in modo personale e adeguato.Così è stato, perché la dote più grande diè senza dubbio la scrittura. Tutti i giudici hanno riservato al ragazzo complimenti, anche durante lo scorso Live Show dopo l’esibizione su “Se piovesse il tuo nome” di Elisa.lo aveva definito, in quell’occasione, “un bene per il programma”.Nel terzo Live Show,stupisce ancora i giudici che commentano in modo positivo la performance nonostante alcuni appunti.Fedez apprezza particolarmente il concorrente, e lo ha mostrato anche dopo le prime ...