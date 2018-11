Maltempo | Borrelli | “Bene un piano Marshall per la sicurezza del territorio”

Maltempo - Borrelli : “Stiamo tornando alla normalità - il peggio è passato” : “Siamo ancora in una situazione di Maltempo ma stiamo ritornando alla normalità. C’è ancora un’allerta arancione in alcune regioni ma il peggio è passato. Ora procediamo con il ripristino dei servizi essenziali soprattutto nel Nord Est devastato dal Maltempo“: lo ha dichiarato a Rai Radio Anch’io il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Stiamo mettendo a punto un sistema di ...

Maltempo - Zaia : in Veneto 1 miliardo di danni. Borrelli : situazione apocalittica : In Veneto la situazione «è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli. Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, incontrando il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo il sopralluogo nelle zone colpite dal Maltempo. Salvini annuncia 200 milioni euro per popolazioni colpite ...

Maltempo - Borrelli : “In Veneto scenari apocalittici e venti a 180 Km/h” : “La situazione è pesante, sono scenari apocalittici per quanto riguarda le valli devastate, le strade sfondate, i tralicci piegati in due come se fossero stati dei fuscelli di materiale leggero e danneggiabili con una folata di vento. Qui non c’e’ stata una folata di vento: abbiamo registrato venti fino a 180 chilometro orari, quindi potete immaginarie quale devastazione”. Lo ha detto a Belluno il direttore del ...

Maltempo : Borrelli - in Veneto scenari apocalittici - al via subito gli interventi (2) : (AdnKronos) - "In questi giorni sono stato in costante contatto con il presidente del Consiglio Conte e il sottosegretario Giorgetti che mi hanno assicurato che verrà fatto tutto quello che è necessario per risolvere questa emergenza. Chiederemo fin dalla prossima settimana la dichiarazione dello st

Maltempo : Borrelli - in Veneto scenari apocalittici - al via subito gli interventi : Belluno, 3 nov. (AdnKronos) - "Dobbiamo partire subito perchè non possiamo attendere la conta definitiva dei danni e aspettare almeno due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio la sofferenza è molto più pesante". Così da Belluno il Capo del Dipartimento della Protezion

Maltempo - Borrelli : scenario apocalittico : 12.52 "Dobbiamo partire subito perché se attendiamo la conta dei danni, ci attiveremo almeno tra due mesi.C'è una sofferenza in tutta Italia,ma in questo territorio è molto più pesante". Così il direttore della Protezione Civile, da Belluno, dopo il sopralluogo sulle zone colpite dal Maltempo. "La situazione è apocalitica,strade devestate, tralicci piegati come fuscelli".Ma "l'allerta ha funzionato bene", aggiunge. Intanto,dopo quella in ...

