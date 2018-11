' Medicina | dal 2019 basta test' | al via la legge che apre i corsi

Sanità - acquistati dalle Asl ma venduti dalle farmacie : l’affare dei Medicinali che gli ospedali non riescono a distribuire : Ci sono centinaia di migliaia di medicinali, acquistati dalle aziende sanitarie, che ogni anno potrebbero essere distribuiti direttamente dagli ospedali e invece troviamo sempre più spesso nelle farmacie private con prezzi diversi per ogni regione. “Nei primi nove mesi del 2018 abbiamo pagato 640mila euro alle farmacie per la distribuzione di 158mila scatole di farmaci salvavita”, dice Corrado Busani, direttore del dipartimento farmaceutico ...

Tor Bella Monaca : Chiuso il centro di Medicina solidale : Appello alla Regione per ripresa attività a Policlinico Tor Vergata ROMA – “Da ieri sera il centro di medicina solidale di Tor Bella Monaca è Chiuso a causa della richiesta di restituzione dei locali da parte del VI Municipio. Nonostante le rassicurazioni del presidente Roberto Romanella da ieri oltre 13 mila persone fragili del quadrante di Roma Est sono rimaste senza un punto di riferimento e di accoglienza. In questi giorni partirà una ...

Medicina - Ospedale San Raffaele : presentata nuova tecnica per il trattamento degli aneurismi complessi dell’arco aortico : In occasione del 32° incontro annuale dell’EACTS – European Association for Cardio-Thoracic Surgery, che si è svolto a Milano dal 18 al 20 ottobre, il professor Alessandro Castiglioni, primario di Cardiochirurgia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – una delle 19 strutture di eccellenza del Gruppo San Donato – ha presentato una nuova tecnica per il trattamento degli aneurismi complessi dell’arco aortico. L’aneurisma è la dilatazione progressiva di ...

Medicina - il ministro : «Più posti dal 2019 e un nuovo test» Vota : Dopo l’incidente in consiglio dei ministri il titolare dell’Istruzione: «Andremo per gradi e cambieremo con l’accordo degli Atenei. Il numero chiuso, per ora, resta» Vota

Tor Bella Monaca - ministro Fontana visita Centro Medicina Solidale : Roma, 10 ott., askanews, - Il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana ha vistato il presidio di Riabilitazione di via Dionisio, Torre Angela, gestita dalla cooperativa Nuova Sair che ...

Tor Bella Monaca - ministro Fontana visita Centro Medicina Solidale : Roma, 10 ott. , askanews, - Il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana ha vistato il presidio di Riabilitazione di via Dionisio , Torre Angela, gestita dalla cooperativa Nuova Sair ...

Nobel per la Medicina - per Allison una vita segnata dal cancro : anche lui malato : James P. Allison, una vita contro il cancro non solo in laboratorio. Una guerra combattuta anche in prima persona, che il neo Premio Nobel per la medicina 2018 ha raccontato in un’intervista diffusa a settembre, quando sempre per gli studi sull’immunoterapia fu insignito del ‘Paul Janssen Award for Biomedical Research’, intitolato al fondatore di Janssen Pharmaceutica. “Il cancro è sempre stato nelle mia mente anche ...

Risultati test Medicina 2018 : punteggi pubblicati online sul sito di Universitaly dal Miur : Sono usciti i Risultati nominali del test di Medicina 2018 sul sito di Universitaly da parte del Miur: i 60mila candidati alla prova di ammissione all'anno accademico 2018/2019 possono sapere se hanno raggiunto il punteggio minimo per l'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in attesa della graduatoria ufficiale, che sarà pubblicata il 2 ottobre.Continua a leggere

Medicina estetica : il botulino il trattamento più richiesto - dal 1998 prodotte e utilizzate 80 milioni di fiale nel mondo : Donna, fra i 40 e i 50 anni, sposata, libera professionista o impiegata, del Nord (Lombardia) o Centro Italia (Lazio). Diplomata e «attenta», tanto da chiedere sempre più informazioni sul trattamento al quale deve sottoporsi. Non è il risultato di una partita di «Indovina chi», ma l’identikit del paziente che si sottopone a trattamenti di botulino. Il profilo è frutto di un’analisi, di un sondaggio fatto da AITEB – Associazione Italiana Terapia ...

Massa - 34 morti sospette in ospedale : indagato il primario di Medicina. La difesa dell’Asl : “Dati in linea col passato” : Trentaquattro morti nell’ospedale di Massa tra dicembre 2017 e gennaio 2018: numero di decessi in linea con gli anni passati o l’effetto di infezioni contratte in corsia? Lo stabilirà un’inchiesta della magistrati della procura toscana, che hanno iscritto nel registro degli indagati Alessandro Pampana, primario di medicina generale dell’ospedale Noa. Il medico è coinvolto nell’inchiesta aperta dopo l’esposto presentato ...

Studio Firmano e la Medicina del futuro : dal simposio alla tavola rotanda : ... Mario Santoro, che organizzò a Fermo importanti convegni:"Un'intuizione illuminata e profonda del fondatore ha affermato Andrea Vesprini La storia dell'arte medica e della scienza non è qualcosa di ...

Scienza - dall’Unione Europea 17 milioni di euro per 170 progetti innovativi dalla Medicina all’Astronomia : Sono 17 i milioni di euro che verranno impegnati per 170 progetti innovativi per la rilevazione e la produzione di immagini che vanno dall’astronomia alla Medicina nell’ambito di ATTRACT, iniziativa finanziata nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. Sotto la guida del Cern lavoreranno insieme laboratori di ricerca (tra cui quelli dell’Osservatorio europeo Australe (Eso), l’Institut Laue-Langevin (Ill) e il ...

Test Medicina 2018 - dal Miur le risposte ai quesiti della prova : si prevede boom di ricorsi : Il Miur ha pubblicato online quesiti e soluzioni del Test di ammissione alla facoltà di medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019. Per molti dei 67mila candidati la prova è stata molto difficile, soprattutto per quanto riguarda le domande di logica e cultura generale. Già fioccano le minacce di ricorsi al Tar: ecco cosa fare in caso di irregolarità.Continua a leggere