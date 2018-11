Guida autonoma - Anche la Volkswagen si allea con Baidu

Guida autonoma - La Volvo si allea con Baidu : La Volvo ha raggiunto un accordo con Baidu, la società che gestisce il motore di ricerca più popolare della Cina, per sviluppare congiuntamente nuove automobili elettriche e tecnologie di Guida autonoma. L'accordo prevede anche una futura produzione di massa di veicoli senza conducente di Livello 4 spinti da powertrain a zero emissioni e destinati al mercato cinese.Verso il primo mercato driverless. L'azienda svedese è il primo partner ...

Guida autonoma : Waymo ottiene il via libera in California per i primi test senza conducente : Da anni la Guida Autonoma applicata alle automobili è al centro dell’attenzione. Si tratta della tecnologia che in futuro dovrebbe consentire alle automobili che ne saranno dotate di muoversi in completa autonomia, senza bisogno di un Guidatore in carne ed ossa che ne prenda il controllo. Il colosso di Mountain View, Google, è stata la prima a credere in un progetto del genere, avviando i test su strada che hanno portato nel traffico le ...

Guida autonoma - Pechino - Ford e Baidu avviano i test di livello 4 : La Ford e Baidu, il principale motore di ricerca della Cina (il terzo su scala mondiale, dopo Google e Bing) hanno annunciato la sperimentazione su strada di veicoli a Guida autonoma dotati di Apollo, un sistema di assistenza alla Guida di livello 4. Fa tutto lui. Apollo è in grado di garantire un'automazione elevata: in base alla classificazione elaborata dalla Sae, l'associazione statunitense degli ingegneri dellauto, le vetture ...

Nessuno a bordo sulle Google car a Guida autonoma - neanche il collaudatore : Crolla il tabù: la California è il primo stato che dà il via ai test delle vetture che vanno in giro da sole Foto

Guida autonoma - California - via libera ai test senza tecnici a bordo : Waymo è la prima azienda in assoluto ad aver ottenuto i permessi per testare sulle strade della California dei prototipi driverless senza tecnici a bordo. Le nuove norme, proposte lo scorso aprile, permettono agli sviluppatori di snellire le procedure di collaudo e di fare un importante passo avanti verso il debutto commerciale dei sistemi di Guida autonoma di Livello 5. Per la prima volta davvero "senza conducente". Il ...

Guida autonoma - Lyft acquisisce la Blue Vision Labs : L'espansione del ride-hailing di Lyft passa attraverso la realtà aumentata. L'azienda americana ha infatti acquisito la startup inglese Blue Vision Labs, aprendo così una base in Gran Bretagna e integrando nuove tecnologie nel suo piano per il raggiungimento della Guida autonoma di livello 5.Realtà aumentata in cloud. Il progetto della Blue Vision, giunta da pochi mesi sul mercato, è denominato AR Cloud e permette di creare ambienti in realtà ...

Chi salvi in caso di incidente? Così programmeremo le auto a Guida autonoma : Un team di ricercatori ha chiesto a milioni di persone in tutto il mondo cosa dovrebbe fare un veicolo driverless: ad esempio, mettere in salvo due pedoni anziani e sacrificare un bambino o viceversa? Alla ricerca di uno standard etico per le macchine del futuro

Un giorno le auto a Guida autonoma dovranno prendere all’istante decisioni fatali. Provate la simulazione del MIT : Immaginate di essere alla guida della vostra auto e di trovarvi improvvisamente davanti una persona anziana che attraversa la strada: sterzate per non investirla, rischiando di finire in un burrone? E se ad attraversare fosse un bambino? Vi facciamo queste domande perché sono alcuni degli scenari proposti dal Massachussets Institute of Tecnology (MIT) nel gioco online Moral Machine, pubblicato nel 2016. Una simulazione che si è ispirata al ...

Tra Guida autonoma e veicoli per disabili Premio a Bombassei : I lavori si chiuderanno con il faccia a faccia di Pierluigi Bonora, promotore dell'evento, con Alberto Bombassei, presidente di Brembo, autentica eccellenza italiana nel mondo dei sistemi frenanti, ...

Guida autonoma e incidenti stradali - Waymo stila il suo vademecum : Chi pensa alla Guida autonoma, pensa a una vita semplificata, in cui è l’auto a preoccuparsi di tutto, dalla sterzata all’accelerazione, alla frenata e al rispetto dei segnali stradali. Ma anche l’automazione dei veicoli ha il suo risvolto “impegnativo” e gestire un’auto di questo tipo, specie se in situazioni di emergenza, non è proprio facile. Così, per fugare ogni dubbio in merito e informare chi si troverà ...

Perché un italiano su due non si fida della Guida autonoma? : Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e la guida autonoma è dietro l’angolo. Già oggi, le auto di serie più evolute dispongono di tecnologie come il cruise control adattivo o il lane assist che permettono di marciare in autostrada con un intervento minimo del guidatore, che però deve rimanere sempre vigile. guida autonoma: lo stato dell’arte oggi Per poter leggere in giornale mentre la vettura si gestisce da sola ...

EuroNCAP mette alla prova la Guida autonoma : "Oggi non può sostituire l'uomo" : Verdetto che potrebbe apparire scontato, eppure secondo uno studio commissionato da EuroNCAP e Thatcham Research oltre il 71% degli automobilisti del mondo pensa che sia già possibile acquistare un'...

Gli italiani scelgono ancora l’auto. Si alla sicurezza - ma niente Guida autonoma : Nascita di piste ciclabili e incremento della flotta circolante per il trasporto pubblico (con tanto di agevolazioni per il suo utilizzo): niente da fare, per 27 milioni di italiani (65,4%) l’auto resta ancora il mezzo più usato per gli spostamenti, sia diretti alla città che all’interno della stessa. Questo è quanto ha rilevato il rapporto Censis-Michelin sulle abitudini e le preferenze dei nostri connazionali in tema di mobilità. ...