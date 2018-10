Emanuele Bertelli da baby talento | un po' trash | a favorito di X Factor

Emanuele Bertelli canta Impossible di James Arthur nel primo Live Show : il video dell’esibizione : Emanuele Bertelli è uno dei più giovani concorrenti di quest’anno ad X Factor, ma fin da subito ha lasciato i giudici stupiti per via delle sue doti canore e della sua voce che non sembra affatto quella di un sedicenne. Il ragazzo si è fatto conoscere con il brano Human di Rag’n’Bone Man, incantando tutti seduto dietro al piano. Mara Maionchi, capitano degli Under Uomini, gli ha assegnato una sedia durante i Bootcamp dopo l’esibizione su ...

X Factor 2018 - under uomo : Anastasio - Emanuele Bertelli e Leo Gassman : Mara Maionchi e i 3 under uomo - X Factor 2018 Ai live di X Factor 2018, la categoria degli under uomo è guidata da Mara Maionchi ed è formata da Anastasio, Emanuele Bertelli e Leo Gassman. Anastasio a X Factor 2018 Anastasio, nome d’arte di Marco Anastasio, ha 21 anni e viene dalla provincia di Napoli. Si appassiona al rap da solo, scoprendo di avere una particolare attitudine alla scrittura. Fedez lo ha definito la penna migliore mai ...