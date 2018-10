Napoli | il ministro Lezzi | ' Ho visto Bagnoli di persona | incontro pubblico per vincere la

Il ministro Trenta all'hub Nato Napoli 'Nuove minacce dal Mediterraneo' : 'Continua il nostro lavoro a tutela degli interessi nazionali! Oggi all'hub per il Sud di Napoli, dopo il passo avanti compiuto all'ultima ministeriale Nato di Bruxelles che ha sancito, finalmente, l'...

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e contestato. De Magistris : “Differenza abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

