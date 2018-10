Gilberto Benetton Muore a 77 anni. Scompare una personalità importante anche del mondo dello sport : Una brutta notizia scuote il mondo dell’imprenditoria italiana oltre che dello sport . Gilberto Benetton è morto all’età di 77 anni dopo una lunga malattia, a distanza di pochi mesi dalla scomparsa del fratello Carlo. In compagnia degli altri fratelli Luciano e Giuliana, Benetton era stato tra le figure di riferimento del gruppo di Ponzano Veneto, grande multinazionale nel campo dell’abbigliamento. Non mancano però anche le ...

Muore a 26 anni Angelica Angelinetta : è stata la paladina della lotta alla fibrosi cistica : La fibrosi cistica è la malattia genetica più diffusa al mondo. Angelica Angelinetta ha dedicato tutta la vita non solo a combattere la malattia da cui era affetta, ma anche a promuovere la raccolta fondi per la ricerca. La 26enne di Como si è spenta oggi, ...

Tragico incidente a Parma - Muore ragazza di 16 anni : I soccorsi sono stati velocissimo dopo l'impatto, un incidente è costata la vita a una ragazza di 16 anni in provincia di Parma mentre un coetaneo è finito in prognosi riservataLa Fiat Panda nella quale viaggiavano i tre ragazzi, il fratello della 16enne insieme ad un altro amico, è finita fuori strada e si è schiantata contro il guard-rail della strada che collega Basilicagoiano e Traversetolo. È stato necessario l'intervento dei Vigili del ...

Monte Bianco - precipita per oltre 400 metri e Muore davanti al figlio di 20 anni : Un alpinista di cinquantacinque anni è morto sul versante francese del Monte Bianco mentre stava affrontando la discesa dalla vetta insieme al figlio di venti anni. L'uomo è precipitato per oltre 400 metri lungo la via normale dal rifugio Gouter. Tragedia anche sul Gran Paradiso, dove è morto un giovane di ventinove anni.Continua a leggere