Martin Scorsese e i suoi 9 film classici italiani preferiti alla Festa di Roma 2018

La cena esclusiva di Vanity Fair Italia in onore di Martin Scorsese : Durante la Festa del Cinema di Roma Vanity Fair ha voluto celebrare il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Martin Scorsese. Villa Medici, sede romana dell’Accademia di Francia è diventata la cornice perfetta per una cena esclusiva in cui i tavoli sono stati allestiti con creazioni floreali di Tea Rose. Dopo il welcome cocktail di Campari e la cena firmata dalla Chef JRE Nadia Moscardi, gli ospiti sono stati intrattenuti da una ...

Martin Scorsese - le star s'inchinano al re di Hollywood : Un genio di Hollywood incanta i romani tra Auditorium e Villa Medici. Diverse diecine di ragazze e ragazzi sono in attesa da almeno tre ore di fronte alla Sala Sinopoli. Qui è prevista la consegna del ...

Festa del Cinema - Giorgio Armani veste Martin Scorsese per il Premio alla Carriera : Un grande registra è stato premiato ieri, 22 ottobre 2018, alla Festa del Cinema di Roma 2018 : Martin Scorsese ha ricevuto il Premio alla Carriera . Per l'occasione e per la cena che si è tenuta in ...

Martin Scorsese e l'Italia : "Pasolini - Visconti - Fellini - Rosi - i miei maestri di cinema" : Il regista protagonista alla Festa di Roma di un affollatissimo incontro pubblico: 'Io e Federico, poco prima che morisse, lavoravamo a un documentario sulla nostra professione' Personaggio Il segreto ...

Martin Scorsese : «Con i film italiani mi sentivo in famiglia» : ROMA - Martin Scorsese si presenta in smoking all'appuntamento con il pubblico romano e viene accolto da una calda standing ovation. Poi si accomoda e si gode le nove sequenze di altrettanti film ...

Un commosso Martin Scorsese omaggia il cinema italiano : Alla Festa del cinema di Roma ieri è stata la giornata di Martin Scorsese. Il cineasta, tra i più grandi della storia della settima arte, ha ricevuto il Premio alla Carriera dalle mani di Paolo ...

Martin Scorsese e l'omaggio all'Italia : il mio film mancato con Fellini : Rossellini, Antonioni, Pasolini, De Sica, Olmi, Germi, Rosi, Visconti e Fellini: ci sono tutti i maestri del neorealismo italiano tra i nomi che hanno influenzato il cinema di Martin Scorsese. Lo ...

Martin Scorsese - premio alla carriera alla Festa di Roma : “Ecco i miei film italiani preferiti. Avete tanti autori in gamba - fatela lavorare” : Standing ovation da copione, file di dieci ore, ragazzi con numeri “d’ingresso” scritti sulle braccia da parte dell’organizzazione. Cose folli, cose che accadono quando l’ospite si chiama Martin Scorsese, “un genio del cinema” tiene a chiamarlo Antonio Monda prima di accoglierlo sul palco. È indubbiamente l’incontro ravvicinato più atteso della 13ma edizione, e – con il premio alla carriera consegnatogli da un commosso Paolo Taviani (“Martin, ...

Martin Scorsese premiato alla Festa del Cinema di Roma e festeggiato da Vanity Fair : 24. Kundun (1997)23. America 1929 - Sterminateli senza pietà (1972)22. Il colore dei soldi (1986)21. L'ultima tentazione di Cristo (1988)20. Chi sta bussando alla mia porta (1967)19. Hugo Cabret (2011)18. Al di là della vita (1999)17. Silence (2016)16. Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)15. New York, New York (1977)14. Fuori orario (1985)13. Alice non abita più qui (1974)12. The Aviator (2004)11. Gangs of New York (2002)10. Shutter ...

Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma : «I film italiani mi hanno cambiato la vita» : Oltre due ore di incontro in una sala Sinopoli stracolma di pubblico e con un parterre di premi Oscar da stropicciarsi gli occhi, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Nicola Piovani e Giuseppe...

Festa del Cinema di Roma : la nuova edizione è nel segno di Martin Scorsese : La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma celebra Martin Scorsese, uno dei più grandi cineasti della storia della settima arte: lunedì 22 ottobre alle ore 19 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, il maestro statunitense riceverà il Premio alla Carriera, che sarà consegnato da Paolo Taviani. Nell’occasione, Scorsese sarà protagonista di un Incontro ravvicinato con il pubblico durante il quale ripercorrerà la sua ...

Da Cate Blanchett a Martin Scorsese - ospiti e film della Festa del cinema di Roma 2018 : Il prossimo 18 ottobre riparte la Festa del cinema di Roma , la kermesse della Capitale arrivata alla sua tredicesima edizione, come ricorda la locandina che quest'anno omaggia Peter Sellers. Dieci ...