Paul Köllensperger | il grillino pentito che sbanca in Alto Adige

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Fino a 5 anni fa non lo conosceva nessuno in. Fino a 24 ore fa era un emerito sconosciuto per la maggioranza del resto d’Italia. Ora invece, cognome che tradisce l’origineatesina, è sulla bocca di tutti, dopo essere finito, votato, sulle schede di un numero talmente numeroso di suoi concittadini da vedere la sua lista seconda indietro a Südtiroler Volkspartei, ma davanti alla Lega. L’uomo del giorno ha creato il suo Teama pochi mesi dalle elezioni e si è portato a casa il 15,2 cancellando praticamente il Movimento 5 Stelle in, fermo al 2,5%. Con lui se ne sono andati molti dei pilastri pentastellati di zona. Il dissidio per le regole per la scelta dei candidati: era contrario alle limitazioni che vietano la candidatura ai non iscritti alla piattaforma Rousseau. Lui è sempre stato un autonomo, anche nel Movimento ...