Equitalia - multe e cartelle : nuovo condono in arrivo - debiti cancellati o in saldo : Esiste un provvedimento che interessa moltissimi contribuenti italiani e che fa tanto discutere proprio perché molto atteso. Si tratta della “Pace Fiscale”, il nuovo maxi provvedimento con il quale il governo Conte sembra orientato a concedere nuove occasioni di sanare i debiti con lo Stato da parte dei contribuenti alle prese con cartelle esattoriali, multe , tasse e tributi non pagati. L’esecutivo sembra orientato a concedere regole più ampie e ...

Flavia Vento contro Equitalia per le multe non pagate. Ecco cosa è successo : ROMA - 'Non ho debiti, ho delle multe che non ho pagato, perché in quel momento non le potevo pagare'. Flavia Vento a Domenica Live punta l'indice contro Equitalia. Fedez mostra la sua nuova ...