Barry Jenkins | L' Oscar cambia la vita e senti il dovere di raccontare il mondo

Festa del Cinema - Barry Jenkins : 'Vincere un Oscar cambia la vita' : 'Vincere un Oscar un po' te la cambia la vita. Prima dovevi lottare per un sì, adesso invece devo saper dire di no'. Barry Jenkins , premio Oscar per 'Moonlight' - proprio quello dello scambio di buste ...

#RomaFF13 If Beale Street Could Talk Incontro con Barry Jenkins : Dobbiamo mostrare il mondo per com'è e come esiste, rivelare alle persone ciò che gli è stato nascoste. Abbiamo la responsabilità di dire la verità '. Insomma, giusto per non farci sentire troppo la ...