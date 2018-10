Ines Trocchia e Angelika Del Rio | il derby tra Inter e Milan è sexy FOTO ...

La passione di Ines Trocchia per il calcio e le auto sportive : Chi ama il calcio (ma non solo) conosce molto bene Ines Trocchia. Avvistata numerose volte a Tiki Taka (su Italia 1), ha frequentato in veste di presentatrice anche programmi di calciomercato su Sportitalia, Rai Sport e Rai 2. È insomma una certezza del piccolo schermo sportivo, con la sua energia e il suo bel sorriso. La modella, nonostante sia di origini napoletane, è poi una grande tifosa dell’Inter, squadra che sostiene con una certa ...