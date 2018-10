Donald Trump prepara una stretta sui diritti dei transgender | Non esistono

Usa - Guantanamo resterà aperta per altri 25 anni. Donald Trump cancella un’altra decisione di Barack Obama : Donald Trump lo aveva annunciato nel suo discorso sullo stato dell’Unione il 31 gennaio scorso: Guantanamo non chiuderà, come invece aveva promesso e deciso l’es presidente Usa Barack Obama. “In passato abbiamo stupidamente rilasciato centinaia di pericolosi terroristi, solo per ritrovarli poi di nuovo nel campo di battaglia, incluso il leader dell’Isis al-Baghdadi” aveva detto l’inquilino della Casa Bianca. A ...

Eminem - il dio bianco del rap : non solo Donald Trump tra i freestyle più famosi di Slim Shady - 1 / 11 - : 17 ott 2018 - Entrato a gamba tesa in un mondo, quello dell'hip-hop, dominato dagli afroamericani, Eminem resta per moltissimi imbattuto. I primati che si porta addosso sono parecchi: dal primo oscar per un rapper, conquistato con 'Lose ...

E Donald Trump lascia (di nuovo) Melania sotto la pioggia : Melania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaOops!… I Did It Again. A farlo dire a Britney Spears potrebbe suonare così. Donald Trump c’è cascato di nuovo, mentre lasciava la Casa Bianca al fianco di Melania: il presidente si è ...

Assassin's Creed Odyssey : scovato un easter egg legato a Donald Trump : L'ultimo epico Assassin's Creed Odyssey ha avuto un grande inizio, visto che il gioco, uscito poco fa, è stato ben recensito e ben accolto dal pubblico. Una cosa che i giocatori amano sempre in grandi giochi come questo è scovare easter egg e questo RPG d'azione offre easter egg allusivi sia a Splinter Cell che a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tuttavia, come segnala Gamerant, gli easter egg non si fermano qui, poiché il gioco ne ...

La pornostar Stormy Daniels ha perso una causa per diffamazione contro Donald Trump : La pornostar Stormy Daniels – il cui vero nome è Stephanie Clifford – ha perso una causa di diffamazione contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa sconfitta non dovrebbe comunque avere effetti sull’altra causa che Daniels ha fatto a The post La pornostar Stormy Daniels ha perso una causa per diffamazione contro Donald Trump appeared first on Il Post.

Manovra - Donald Trump e Wall Street pronti a sostenere il governo con l'acquisto di Btp : In mezzo a tante voci che alimentano un dannoso allarmismo, queste invece confermano la solidità dei fondamentali dell'economia italiana ', ha esultato su Facebook il presidente del Consiglio. 'L'...

Manovra - JP Morgan pronta ad acquistare titoli pubblici italiano : ci sala Donald Trump? : Il fuoco incrociato dall'Europa è già partito da tempo. Ma da Oltreoceano potrebbero arrivare notizie positive sul fronte del debito pubblico , proprio appena prima che arrivino i giudizi delle ...

Kanye West pazzo di Donald Trump : «Il suo cappellino mi fa sentire Superman» : L'incontro tra Kanye West e Donald Trump alla Casa Bianca L'incontro tra Kanye West e Donald Trump alla Casa Bianca L'incontro tra Kanye West e Donald Trump alla Casa Bianca L'incontro tra Kanye West e Donald Trump alla Casa Bianca L'incontro tra Kanye West e Donald Trump alla Casa Bianca L'incontro tra Kanye West e Donald Trump alla Casa Bianca L'incontro tra Kanye West e Donald Trump alla Casa Bianca L'incontro tra Kanye West e Donald Trump ...

American Music Awards : Taylor Swift fa la storia (con buona pace di Donald Trump) : Ready for It: Taylor Swift (senza veli)Ready for It: Taylor Swift (senza veli)Ready for It: Taylor Swift (senza veli)Ready for It: Taylor Swift (senza veli)Ready for It: Taylor Swift (senza veli)Ready for It: Taylor Swift (senza veli)Ready for It: Taylor Swift (senza veli)Ready for It: Taylor Swift (senza veli)Ventitré statuette totali, più di quante Whitney Houston ne abbia mai raccolte in una vita. Taylor Swift, 29 anni a dicembre, ha battuto ...

Usa - media : “Si è dimessa l’ambasciatrice all’Onu Nikki Haley”. In corso un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca : L’ambasciatrice statunitense all’Onu, Nikki Haley, si è dimessa e Donald Trump ha accettato la sua richiesta. L’annuncio, riportano tutti i principali media americani, dovrebbe arrivare intorno alle 10:30 di Washington, 16:30 italiane, quando la diplomatica americana si vedrà con il Presidente Trump in un incontro annunciato anche dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. La notizia anticipa il “big ...

Usa - media : “Si è dimessa l’ambasciatrice all’Onu Nikki Haley. Incontrerà Donald Trump alle 10 : 30 alla Casa Bianca” : L’ambasciatrice statunitense all’Onu, Nikki Haley, si è dimessa e Donald Trump ha accettato la sua richiesta. L’annuncio, riportano tutti i principali media americani, dovrebbe arrivare intorno alle 10:30 di Washington, 16:30 italiane, quando la diplomatica americana si vedrà con il Presidente Trump in un incontro annunciato anche dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. La notizia anticipa il “big ...

La potenza evangelica - da Donald Trump (e Mike Pence) negli Usa a Jair Bolsonaro in Brasile : Hanno contribuito a portare Donald Trump alla Casa Bianca e, con lui, un loro adepto, il vice presidente Mike Pence. E ora provano a fare il bis in Brasile.potenza evangelica. Che dall'ambito religioso sconfina in quello della politica.Non si sta parlando di una minoranza, per quanto agguerrita, di fanatici fondamentalisti. Si tratta, al contrario, di una comunità che oggi negli Usa conta 100 milioni di adepti, l'81% dei quali ha votato ...

Melania Trump da sola al Cairo : "Certe volte Donald non mi ascolta - ma io rimango delle mie idee" : Melania Trump è giunta al Cairo, ultima delle quattro tappe del suo tour africano, primo viaggio all'estero senza il marito Donald. La First Lady è stata accolta nella sala vip dello scalo Cairota dalla consorte del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.Un imponente corteo di automezzi l'ha scortata verso gli appuntamenti della visita egiziana che prevede soste in scuole, ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua ...

Teri Hatcher torna sulle molestie subite da bambina in una lettera aperta a Donald Trump : Teri Hatcher, 53 anni, nel 2006 aveva rivelato per la prima volta il capitolo più doloroso della sua vita: l’essere stata vittima di violenza all’età di cinque anni. Poi nel 2014, molto prima del #MeToo, l’ex Desperate Housewives era tornata sugli abusi subiti, da parte di uno zio, in un toccante discorso all’Onu, nel corso della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. «Credevo che fosse colpa mia e mi ...