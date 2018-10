Che Renzi che fa

Crozza-Renzi svela sua vera vocazione : “In me arde il fuoco dello spettacolo - lo stesso Che ha ridotto in cenere la sinistra” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – ritorna nei panni di Matteo Renzi, che in un camerino, pronto ad andare in scena, rivela la sua vera natura di uomo di spettacolo e l’amore per il palcoscenico: “All’epoca non l’avevo ancora capito ma io non volevo andare da Floris, da Vespa, dalla Gruber. Io volevo essere Vespa, Floris e la Gruber. Ormai ...

Leopolda - GiaChetti : “Rinviare Congresso? Non deve dirlo Renzi”. E su scontro Lega-M5s : “Farsa - attaccati col culo al potere” : Con la candidatura di Marco Minniti, tra gli ospiti attesi alla Leopolda, ancora in stand-by, in casa renziana c’è ancora chi prova ad allungare i tempi del Congresso. Un rinvio, dopo le Europee, magari da giustificare con il rischio di una tempesta finanziaria sul Paese. Roberto Giachetti, però, da settimane in sciopero della fame in attesa della data del Congresso, nega la ricostruzione. “Un alibi, non è lui a doverlo ...

Leopolda - Che cosa c'è nella "contromanovra" di Renzi e Padoan : Sei misure per "ridurre lo spread e dimezzare le tasse". A presentarle, alla Leopolda 9 a Firenze, Matteo Renzi e Pier Carlo...

Leopolda - l’entrata da star di Renzi. La base lo acclama : “Matteo - Matteo”. Lui ironico : “Il Fatto scriverà Che osannate Salvini” : Si è aperta a Firenze la nona edizione della Leopolda, la kermesse di Matteo Renzi. L’ex segretario ha scelto un’entrata trionfale, da ‘star’, in mezzo ai militanti che lo applaudivano e lo abbracciavano. Poi, una volta sul palco, si è lanciato in una battuta ironica contro il Fatto Quotidiano, mentre la sua base lo acclamava invocando il suo nome “Matteo, Matteo”. “State buoni, tanto domani il Fatto ...

L’intervista di Renzi a Fanpage.it : “Col condono si dice a chi paga le tasse Che è fesso” : Il senatore del Partito Democratico, Matteo Renzi, intervistato dal direttore di Fanpage.it, attacca il governo sul condono fiscale: "Questa roba equivale a dire che chi paga le tasse stamattina si alza e dice 'sono fesso'. Improvvisamente arriva il governo dell'onestà e dice evasori, è iniziato l'Eldorado".Continua a leggere

Pd - Matteo RiChetti : “Renzi è una storia oltre la quale andare. Ha perso di credibilità” : Loft Live inaugura ‘Punto esclamativo’ il primo talk show politico su Facebook. Ospite del conduttore e giornalista Luca Sommi, il candidato alla segreteria del Partito Democratico Matteo Richetti. Luca Sommi parte dall’ex segretario Pd: “Renzi va archiviato oppure no?”. Per Richetti “Renzi è una storia oltre la quale andare, non ha perso i diritti attivi alla politica, potrà candidarsi quando vuole”. Lo sfidante alla segreteria del ...

Calenda ha detto Che non andrà alla festa di Renzi : "Non vado alla Leopolda" e "pronto a candidarmi con il Fronte". Lo sostiene, in un'intervista a 'La Stampa' l'ex ministro Carlo Calenda. Il Pd - spiega - oggi è diviso "fra chi aspetta il terzo avvento di Renzi e chi la crisi di governo per fare una alleanza con M5S". Due "strategie perdenti". Bisogna invece "creare con liberali, liberaldemocratici, socialdemocratici e ...

Renzi si tiene stretto gli ex Dc di Fioroni perché hanno in dote il patrimonio immobiliare della balena bianca, ma qualcuno ora potrebbe sfilarglielo.

Matteo Renzi vs Massimo Franco : 'Un giornalista Che dice cose false deve vergognarsi' : Matteo Renzi, PD, vs Massimo Franco: 'La citazione delle fonti la insegnano all'abc del giornalismo. Non ho mai detto che questo governo non sarebbe durato fino a capodanno'. 17 ottobre 2018 Diventa ...

Il governo dà il colpo di grazia alle tv locali - ma i pentastellati sostengono Che i tagli sono stati decisi da Renzi : Il governo Lega-M5s dà il colpo di grazia alle tv locali, ma i pentastellati sostengono che i tagli sono stati decisi da Renzi. Qualunque sia la verità, per le piccole emittenti si aprirebbe un ...

"Piazza Grande", convention ZINGARETTI a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel CONGRESSO, serve aria fresca". Gentiloni risponde a RENZI

Renzi : “Il Pd non basta più - servono anChe i comitati civici contro la sciatteria del governo” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera torna a parlare del suo partito e non solo: "Il Pd è importante, ma non basta: c’è tanta gente che chiede di lavorare contro questo governo ma non vuole la tessera di un partito. Alla Leopolda presenteremo i primi comitati civici: una forma di resistenza culturale contro la sciatteria di questo governo".Continua a leggere