Afghanistan | un voto nel vuoto E nel sangue

(Di sabato 20 ottobre 2018) Unnel. Per dare una parvenza di normalità in un Paese che la "normalità", intesa come pace, sicurezza, stabilizzazione, non ha mai conosciuto. Un"blindato". Uninsanguinato. Unin ritardo di tre anni.Gli afghani hanno iniziato a votare per le elezioni legislative, che si tengono con tre anni di ritardo, con il terrore di nuovi attacchi per mano di talebani o dell'Isis che nei giorni scorsi hanno minacciato di macchiare diil. Il presidente afghano, Ashraf Ghani, ha votato di primo mattina a Kabul da dove ha incoraggiato la popolazione a recarsi ai seggi. "Chiedo a tutti gli afghani, giovani e vecchi, donne e uomini, di esercitare il loro diritto, di uscire e votare", ha dichiarato Ghani. Più di 5 mila seggi elettorali sono stati aperti nelle aree del Paese controllate dal governo, ma nelle aree in cui sono attivi i talebani ...